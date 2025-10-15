東都3部、上智大のエース正木悠馬…就活やめてプロ一本にかける秋

プロ野球のドラフト会議が23日に行われる。早慶に並ぶ超難関私大として知られ、国際色豊かな教育が特色の上智大から志望届を提出した投手がいる。最速153キロ右腕の正木悠馬投手は、東都大学リーグ3部のチームからなぜ異色の選択をしたのか。就職活動を早々にやめてまで野球一本にかけた理由と、高校時代を米国で過ごした影響を聞いた。（取材・文＝THE ANSWER編集部、羽鳥慶太）

上智大の野球部は現在、東都大学リーグの3部に所属する。中々注目を浴びるのが難しい場で、正木は投げ続けてきた。ただ時速150キロを超える剛腕がいるとの噂はNPBスカウトの間を駆け巡り、複数の球団がキャンパスのすぐ隣にある練習場まで足を運んだ。アメフトやテニスなど、他の部活と共用のグラウンド。正木はここで工夫しながら、己の技術を磨いてきた。プロを志望する理由もシンプルだ。

「ちゃんとしたところでやってみたいんです。もっとできるんじゃないかという、自分自身への興味が強くて。指名していただけるかはギリギリの立場だと思っていますが、育成でもなんでもいい。指名がなくても、どんな形でも野球は続けたいと思っています」

4年生になろうとする春、周囲は就職活動に忙しい。経済学部経営学科で学ぶ正木も、普通ならその波に飲み込まれていくはずだった。ところが活動は「ちょっとやりましたけど、やったともいえない感じです」とあっという間にやめた。その時間を野球に割いたら、どこまでいけるのかという興味のほうが強かったのだ。今春のオープン戦で出した150キロも自信になった。

米国に2度住んだことがあり、英語が堪能。投球のヒントは様々なSNSから得てきた。うまくいくことも、そうでないこともあり、自分の身体への理解を深めてきた。最後の秋を迎える前には、鋭く変化するナックルカーブに取り組んだ。すると別の変化球の動きが悪くなった。大学4年間は、そんな試行錯誤の繰り返しだった。

「ハマったらうまくいくこともあるんですが、悪い方向に行くこともある。情報があふれている時代ですけど、取捨選択は本当に難しい。でも、探求し続けるのが性格上合っているのかもしれません。一つのことを突き詰めていくのが。あきらめが悪いんですかね」

大学1年で最速140キロだった球速は、少しずつ伸びていった。2年の時には入れ替え戦で神宮球場のマウンドに立ち、145キロが出た。「先輩の捕手が『上でもやれる』って言ってくれたんです。それまでは、3部でそんなの無理だろうと思っていたので」。スイッチが入ると、ますます自分の身体をサンプルにした“実験”にのめり込んだ。

米国で高校生活…目覚めた野球の魅力「難しいから楽しいんです」

4年春に150キロを超えたのも、インスタグラムで見つけた海外の動画がきっかけだった。後ろ足の蹴りでパワーを出そうとしていたのを、マウンドの傾斜を使いながら、前に倒れていくほうへと意識を向けた。「後ろ足を感覚的にはあまり使わないで、重力を使いながらっていうのをためしたら、ボンっと出たんです」。そんな瞬間が楽しくて、野球を続けてきた。

上智大からNPB入りした選手は過去にいない。そこでプロ入り一本に進路を絞るという選択は特異に見える。「親は心配してましたね。でも結局は、自分の人生なんだからいけるところまで頑張れと応援してくれています」。入学した2022年の春は「楽しくやれればいいな」と思っていた。そこから考え、工夫して技術を伸ばしていけたのは、育ってきた環境も関係していそうだ。

神奈川県出身だが、1歳の時に父の仕事の都合で米アラスカ州に移り住んだ。小学2年で日本に戻り中学1年まで過ごすと、今度は米ワシントン州へ。高校生活は同地のレドモンド高で送り、野球部にも入った。地域の公立高校だという。同世代が日本で送るような、野球一色の生活ではなかった。米国では季節によって違うスポーツに取り組むのが当たり前。正木もその常識の中で育った。

「いろいろなスポーツをやったのが良かったと思うんです。種目によって体の使い方って違うじゃないですか。それが自然に身についたというか」。水泳、サッカー、バスケットボール、トライアスロン、野山を駆けるクロスカントリーにも取り組んだ。「肺活量とかバネとかにはいい影響があったと思います。身体能力も強みのひとつなので」。剛速球を投げる上でベースとなるパワーも育んだ。今ではデッドリフトで240キロを上げる。

考え方の面でも、大きな影響を受けている。「やりたいことをやらせてもらえたのは本当に良かった。高校も自分で考えてやらなきゃいけなかったので、今の上智大学の環境には合っていたのかなと思います。強豪校でやっている選手だったら監督、コーチに言われたメニューをやると思うんですけど、自分はアメリカにいて、そういうことがなかったので」。

野球をこれ以上突き詰められる場は、プロ野球しかないと踏んでの挑戦だ。「野球って、難しいから楽しいんです。うまく行ったと思ったらまた違う問題が出てきたりとか。自分は力に頼った感じでここまでやってきましたけど、力を抜いたほうが速いボールを投げられたりとか……。そういう深さがあるので、のめり込むんです」。投手を始めたのは大学から。チャンスがあれば、一気に化ける能力を秘めた剛腕は、縁があることを信じてその日を待つ。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）