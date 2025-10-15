カニを知り尽くした職人の技で心ゆくまで楽しめる！夕日ヶ浦温泉旅館「海舟」ズワイガニ100万杯突破記念プラン
京都府京丹後市の夕日ヶ浦温泉にある老舗旅館「海舟」が、ズワイガニの累計提供数100万杯突破を記念した、お得な特別宿泊プランを期間限定で提供します。
冬の味覚の王様であるズワイガニを、カニを知り尽くした職人の技で心ゆくまで楽しめるフルコースです！
夕日ヶ浦温泉旅館「海舟」ズワイガニ100万杯突破記念プラン
プラン名：ズワイガニ使用量100万杯突破記念！豪華舟盛付きカニフルコース
期間：2026年1月5日(月)〜2026年4月5日(日) ※日にち限定
料金：1名 30,800円〜 (1泊2食付)
場所：夕日ヶ浦温泉旅館 海舟 (京都府京丹後市)
公式サイト：https://www.kaisyu.co.jp/
1997年の創業以来、27年以上にわたり冬の蟹料理を提供してきた老舗旅館「海舟」
これまでに提供した蟹の総数が100万杯を突破したことを記念し、感謝を込めた特別な宿泊プランが登場します。
長年の経験と知識が詰まった、最高の蟹料理を堪能できるチャンスです。
1人カニ3杯！豪華舟盛付きカニフルコース
記念プランでは、1人あたり3杯ものズワイガニを使用したフルコースが提供されます。
新鮮な海の幸が満載の豪華な舟盛りをはじめ、
「蟹刺し」や「焼き蟹」、
「茹で蟹」「蟹鍋」「蟹天婦羅」など、様々な調理法でズワイガニの美味しさを味わい尽くせます。
〆には蟹の旨味が凝縮された蟹雑炊も楽しめます。
記念プラン限定の特典
2026年1月5日から4月5日までの期間限定で提供されるこのプランには、2つの嬉しい特典が付いてきます。
1つ目は、通常価格から1,000円が割り引かれるお得な価格設定。
2つ目は、コリコリとした食感がたまらない「鮑の踊り焼き」が一人にひとつプレゼントされます。
海の幸への感謝を込めて「魚籃観音」へお参り
今回の記念企画にあたり、「海舟」は地域の象徴でもある「魚籃観音」へ参拝を行いました。
夕日ヶ浦の観音様は、魚籠の代わりに蟹を持っている珍しい姿で知られています。
海の幸への感謝と、これからも安全で豊かな旅を提供したいという思いが込められています。
夕日百選に選ばれた絶景の宿「海舟」
「海舟」は、”日本夕日百選”にも選ばれた夕日ヶ浦海岸に佇む絶好のロケーションが自慢です。
「美味いもんをお腹一杯食べて、ゴロンとトドになる」という、昔ながらの旅の幸せを大切にしています。
美しい夕日を眺めながら、地元食材と心を込めた手作り料理で、五感に残る体験ができます。
老舗旅館が感謝を込めて贈る、冬の味覚の王様・ズワイガニの饗宴。
美しい景色と共に、贅沢なひとときを過ごせる特別なプランです。
夕日ヶ浦温泉旅館「海舟」で提供される、ズワイガニ100万杯突破記念プランの紹介でした。
