四季折々の絶景スポットの“今の様子”をリアルタイム映像で見られる！福島県下郷町 撮影情報サイト「フォトナビ下郷」ライブカメラ連携

福島県南会津郡下郷町が運営する撮影情報サイト「フォトナビ下郷」が、2025年10月7日より「下郷町ライブカメラWEBサイト」との連携を開始しました。

紅葉や雪景色など、四季折々の絶景スポットの“今の様子”をリアルタイム映像で閲覧できる便利なサービスです！

福島県下郷町 撮影情報サイト「フォトナビ下郷」ライブカメラ連携

サイト名：フォトナビ下郷

連携開始日：2025年10月7日(火)

URL：https://photonavi-shimogo.jp/

運営：福島県南会津郡下郷町

「フォトナビ下郷」は、福島県下郷町の美しい風景の撮影情報を発信するWEBサイト。

今回、紅葉や雪景色など見頃の時期が限られる絶景を、より確実に楽しめるようライブカメラサイトとの連携を開始しました。

写真愛好家や観光客から寄せられていた「行くタイミングが難しい」という課題に応え、現地の色づき具合や積雪の様子を事前に確認し、最適なタイミングで訪問できるようにサポートします。

四季の絶景をリアルタイムで確認

紅葉や雪景色をはじめ、春の新緑や夏の涼景など、四季折々に移り変わる景観をライブカメラの映像で確認できます。

直近の状況を自宅にいながら把握できるため、ベストな撮影のタイミングを逃さず訪問することが可能です。

「大内宿」や「観音沼森林公園」といった名所の“今”の姿をチェックできます。

撮影情報と映像をワンストップで閲覧

「フォトナビ下郷」の便利な点は、各スポットの見どころや撮影アングルのヒントが掲載された記事とあわせて、ライブカメラ映像を同一ページ内でチェックできること。

撮影に役立つ情報とリアルタイムの映像を組み合わせることで、撮影計画をより具体的に立てられるようになりました。

天気や気温もあわせてチェック可能

ライブカメラ映像に加え、現地の天気や気温、風速もサイト上で確認できます。

紅葉の進み具合や積雪の状況はもちろん、季節ごとに変化する景観や現地のコンディションを事前に詳しく把握でき、服装や装備の準備にも役立ちます。

写真撮影だけでなく、観光やドライブの計画にも役立つ便利な新サービス。

「フォトナビ下郷」を活用して、下郷町の美しい四季の風景を満喫できます。

福島県下郷町の撮影情報サイト「フォトナビ下郷」の紹介でした。

