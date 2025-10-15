須田亜香里や伊勢谷友介をゲストに迎えたFMヨコハマの公開収録も！横浜キャンピングカーショー2025

2025年10月18日(土)、19日(日)の二日間、みなとみらいのパシフィコ横浜にて「横浜キャンピングカーショー2025」が開催されます。

5年目となる今回は130台以上のキャンピングカーが集結するほか、須田亜香里さんや伊勢谷友介さんをゲストに迎えたFMヨコハマの人気番組の公開収録も決定し、会場を盛り上げます！

横浜キャンピングカーショー2025

日時：2025年10月18日(土)、19日(日) 10:00〜17:00

会場：パシフィコ横浜 ホールC・D (神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1)

入場料：

【前売券・電子チケット】大人(高校生以上) 800円

【当日券・電子チケット】大人(高校生以上) 1,000円

【当日券・紙チケット】大人(高校生以上) 1,200円

※小人(小・中学生)は入場無料です。

多様なキャンピングカーの展示に加え、災害時活用に焦点を当てた特別展示や、バラエティ豊かなキッチンカーも登場。

見て、触れて、味わって楽しめる、秋のお出かけにぴったりのイベントです。

豪華ゲストによるステージイベント

メインステージでは、豪華ゲストによるトークショーやFMヨコハマの人気番組の公開収録が開催されます。

10月18日(土) 13:00〜14:00

FMヨコハマ後援 スペシャルトークショー「YAMABICO 横浜キャンピングカーショースペシャル」

ゲストに須田亜香里さんを迎え、スペシャルトークショーが開催されます。

10月19日(日) 13:00〜14:00

FMヨコハマ後援 スペシャルトークショー「SHONAN by the Sea 横浜キャンピングカーショースペシャル」

ゲストに伊勢谷友介さんが登場し、会場を盛り上げます。

そのほか、18日(土)には「日本RV協会認定・キャンピングカー親善大使 田中美奈子スペシャルトークショー」も予定されており、見逃せないステージが目白押しです。

130台以上の最新キャンピングカーが勢揃い

会場には、軽キャンパーから大型のバスコンまで、様々なタイプのキャンピングカーが130台以上展示されます。

最新モデルの初公開や、ビルダーから直接購入のアドバイスを受けられるなど、購入を検討している方はもちろん、情報収集にも最適な機会です。

実際に見て、触れて、キャンピングカーの魅力を体感できます。

災害時に活躍するキャンピングカーの特別展示

今やキャンピングカーは、レジャーだけでなく、災害時にも活用される存在です。

本イベントでは、その活用術のヒントとなる特別展示として、ダイレクトカーズの災害対応キャンピングカー「TRIP Shelter」が登場。

強力な電力システムや、使用済み水をろ過・再利用できる循環式浄水器を備え、ライフラインが断絶した際にも安全な水を確保し、避難シェルターや支援拠点として活躍します。

イベントを彩るバラエティ豊かなキッチンカー

展示会場内には、美味しいグルメを提供するキッチンカーが多数出店します。

人気のB級グルメやスイーツ、温かい飲み物など、イベントを楽しみながらお腹も満たせるフードエリアも充実。

キャンピングカーで旅する気分で、各地の美味しい料理を楽しめます。

最新のキャンピングカーから豪華ゲストのステージ、そして美味しいグルメまで、一日中楽しめるコンテンツが満載。

家族や友人と一緒に、秋の週末を満喫できるイベントです。

パシフィコ横浜で開催される「横浜キャンピングカーショー2025」の紹介でした。

