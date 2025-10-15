【難読漢字】駅名当て「吉野生駅」　トロッコ列車も走っています

全国には数多くの難読駅名が存在します。本コーナーでは、読み間違いが多い難読駅名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

読めば、うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをするなんてこともなし！ 難読駅を訪ねたくなること間違いなしです!!

文、画像／おと週Web編集部

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】 何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!

あなたは読めますか？

「吉野生駅」という漢字を読めますか。愛媛県の駅名です。一見難しそうに見えますが、読めそうな漢字ですね。

難易度：★★☆☆☆

■難読漢字、駅名編の正解はこちら

正解：よしのぶえき

吉野生駅は、愛媛県北宇和郡松野町吉野に位置するJR四国の予土線に属する駅です。

1923年（大正12年）12月12日に、宇和島鉄道の「吉野駅」として開業したのが始まりで、1933年の国有化に伴い現在の場所に移転し、「吉野生駅」と改称されました。

駅名は、地元の「吉野」と「蕨生（わらびお）」というふたつの地名を合わせて名づけられました。

駅周辺は、自然豊かな「森の国」として知られる松野町の一部で、四万十川の支流である広見川が流れ、清流と緑に囲まれたのどかな風景が広がっています。

観光スポットとしては、近隣の「虹の森公園」が人気で、淡水魚の水族館「おさかな館」や、ガラス工房、キャンプ場などが併設されており、家族連れにもおすすめです。

また、予土線では観光列車「しまんトロッコ」が運行されており、吉野生駅にも停車します。トロッコ列車から眺める四万十川の景色は、まさに絶景で、鉄道旅の醍醐味を味わえます。

駅周辺の地域では、とれたての山菜や川魚を使った郷土料理が楽しめます。とくに鮎の塩焼きや、地元産のゆずを使った料理は香り高く、訪れる人々の舌を楽しませてくれます。

愛媛県全体で有名な「みかん」もこの地域で栽培されており、冬には甘くてジューシーなみかんが特産品として並びます。

