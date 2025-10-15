【恋愛占い】10月後半は、人とのつながりに変化が起こりそうな時。まーささんが贈る12星座の恋愛運

恋愛運を全文読みたい方はこちらをタップ



大事な人との対話は素直に。とりつくろわないで



10月後半：おひつじ座さんの恋愛運ズバリ大事な人との対話のタイミング。「最近あまりうまく話せていない」「自分の考えや思いをうまく伝えられていない」と感じているなら、相手がそのための機会を作ってくれそうです。甘えるのが苦手なおひつじ座ですが、今は自分の弱さや不安定さも認めつつ、自分を大事にしてくれる人に心を開くときです。

人との絆の重要性を知る対人関係充実期



10月後半：おうし座さんの恋愛運対人関係で大きな転機を迎えている今のおうし座。この2週間も含め、とても特別なタイミングとなりそうです。ある時期まで親しくしていた人たちと距離ができていたり、「どう付き合えば自分にとってベストなのかわからない」と感じていたなら、今はそのための相互理解や癒しが進みやすいときでしょう。また、人が集まる場所には積極的に顔を出してみて。相手をよく知る機会を増やすと、関係が深まるきっかけになります。

対話の機会は月半ば。その後は時期を待ちましょう



10月後半：ふたご座さんの恋愛運最近迷いが多めなふたご座の恋愛運に、シンプルなパワーが宿るときです。もし気になる相手や恋人と心が通じていないと感じるなら、ここは対話のチャンスかもしれません。いろいろ思うことはありそうですが、まずは「自分を十分に発揮し、恋できる状態を整える」ことに集中するのがおすすめです。

自分の本当の愛に気づく充実期。妥協なくいこう！



10月後半：かに座さんの恋愛運これまでの自分、これからの自分を深く振り返る、非常にパワフルな時期がスタートしています。もし少し前に「解決したと思っていた問題が、実はまだ自分の中にある」と気づいたなら、そのショックがエネルギーとなり、自分を探求する力に変わるかもしれません。もしかすると「本当に新しくなるべきなのは、自分の心だった」と気づいたのかもしれません。

新たな前進のため。これまでの自分を掘り下げるとき



10月後半：しし座さんの恋愛運気持ち的には、新たな出会いや展開を求める面が強い月半ば。ただ、このころは家族関係や日常で、懐かしい問題が戻ってきやすく、自然とそちらに意識が向きそう。最近のしし座の成長は目覚ましく、向き合うと「昔の自分とは感じ方が違う」とすぐわかり、解決に手ごたえを感じられるでしょう。

濃い目の対人関係から多くの大事なことを知るとき



10月後半：おとめ座さんの恋愛運対人関係の重要な転機を迎える2週間。少し前に関係を見直した相手がいるなら、懐かしい関係が身近に戻ってきやすいときでしょう。少し心配なのは、最近のおとめ座は成長意欲が高かった影響で、一部の人に「向上心がない」と感じてしまう面もありそうなこと。人は人で、今この瞬間に何に価値を置くかも個性です。感性は大事ですが、他人に当てはめないようにしましょう。

「周囲の期待に応える自分」。それもまたあなたです



10月後半：てんびん座さんの恋愛運いろいろ動こうとしても今は先行きが不透明で、やや釈然としないタイミングのようです。むしろこのころは、バイトや仕事など社会面での動きが多く、結果的にそちらに時間を取られることが増えるでしょう。また、少し前にやり遂げ、もう終わったと思っていたことが戻ってきやすい時期。ただ、慣れているからこそ発揮できる実力や経験もあるでしょう。その流れを通じて、周囲が自分をどう見ているのかを深く知るきっかけにもなりそうです。

自分の中に宿る大きな愛のエネルギーに気づくとき



10月後半：さそり座さんの恋愛運恋愛面、そして本当の意味での自分らしさに関する重要な転機がスタート。最近、誰かとの対話や再会を通じて過去の恋愛を振り返ったなら、それが前向きな火をつけているのかもしれません。さそり座の中には、「もうやり切った」と思っていたけれど、実はまだ未消化の問題や不安、傷が残っているのかも。気づくことはショックでも、それと向き合えるだけの成長をしており、正面から向き合う力があります。

「自由に愛する」には、揺らがない自分が必要です



10月後半：いて座さんの恋愛運自分自身と、それを取り巻く環境が大きく動く2週間です。家の環境や家族関係、自分の生活習慣や心身の健やかさなど、「生きる中での土台になっている部分」が広く関わってきそうです。なかなか解決できなかったテーマにも、意欲的に取り組めるときです。特に生活を変えたいけれど意志の問題でうまくいかなかった場合は、一気に進むタイミング。生活習慣の改善や運動を取り入れたダイエットがおすすめです。

人から得る力で大きな癒しが進むとき。先入観厳禁！



10月後半：やぎ座さんの恋愛運自分を取り巻くパワフルな対人関係から、多くのことを学び、感じ取る2週間です。もし以前好きだった人や親しかった人と再会するなら、当時知りたいと思っていたのに、知らせてもらえずにいたことを聞けるチャンスもあるでしょう。恋人や親友など、自分にとって大事な人も交えての輪も生まれやすいので、集まりがあったら先入観を持たず、積極的に出かけていくといいでしょう。

期待に応える中で能力に気づくとき。恋は焦らず



10月後半：みずがめ座さんの恋愛運物事への前向きさと思考の冴えが同居する月半ば。希望やアイデアは豊富でも、いざ動くにはまだまだ周囲の状況やみずがめ座自身の状況に不透明さが多いようです。恋愛に関しては、「その気はあるはずなのに、いざ動こうと思うと動けない」かもしれません。今は自分自身に集中し、そこから何かをつかむタイミングです。

自分を突き詰め、真に求めるものにたどり着くとき



10月後半：うお座さんの恋愛運これまでの自分の人生や目標、恋愛、とても大きな領域を改めて深く掘り下げることになる、非常に重要な時期がやってきそうです。また、現在進行形の恋の有無にかかわらず、しばらく続くこの内的な動きはうお座を大きく変えるでしょう。自分が求める恋をしたいなら、必要なのは出会いではなく、愛への苦手意識をなくし、自分の好意や前向きさの力を心から信じることです。

