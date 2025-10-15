記事のポイント

ヘックスクラッドはほかのブランドと共同でカタログを制作し、ダイレクトメールによる新規顧客獲得を図っている。

スニフは限定商品やコラボ施策を活用し、割引に頼らない購買促進とブランド認知拡大を実現している。

ホリデー商戦で各社がマーケティング支出を抑えつつ、長期的な成果を生む施策へ移行している。



調理器具ブランドのヘックスクラッド（HexClad）は2024年、第4四半期のマーケティングキャンペーンで高級感のあるフルカラーカタログを配布し、自社の高級調理器具やベーキング用品を売り込んだ。

コスト高騰のなかで問われる、ホリデー商戦の「予算効率」

ダイレクトメール再評価の理由は、短期的成果より「長期的な接点」

スニフが仕掛ける「体験型ギフティング」とコラボレーション戦略

限定商品とコラボによる「割引に頼らない購買促進」

だが2025年は、料理関連のブランド十数社と共同で制作した16ページ刷のカタログをおよそ10万世帯に配布し、新たな顧客を獲得しようとしている。「我々が重視しているのは、効率を高めることと、高いリターンをもたらす施策に注力することであり、その点において、ダイレクトメールはまさにうってつけだった」と、ヘックスクラッドでシニアリテンションマネージャーを務めるノア・パイン氏は言う。「我々はこれまで、多くのダイレクトメール施策を単独で行ってきたため、今回の施策がどのような成果をもたらすのか楽しみにしている。（今回の取り組みは）コスト効率が極めて高く、当社の理念に照らしても非常に理にかなっている」。ヘックスクラッドは、2025年のホリデー商戦に向けて予算重視のプロモーション戦略を展開している多くのブランドのひとつだ。第4四半期は、ほかのブランドとの競争が激しくなったり政治広告が増えたりするため、従来型の有料チャネルで広告を打つことはコスト的に厳しい。さらに2025年は、関税コストによるマーケティング予算の圧縮という問題が加わったため、ブランド各社はマーケティング支出を抑えたり、2024年と同規模の予算で効果を最大化する方法を試したりしている。D2Cマーケティングエージェンシーのベラルディ・ウォン（Belardi Wong）でプレジデントを務めるポリー・ウォン氏によると、同社と取引があるブランドのあいだでは、マーケティング支出が2桁台の減少をみせているという。だが、これは競争の低下を意味しているわけでなく、新しいオーディエンスの獲得に焦点が移っていることを示す動きだと、同氏は話す。「全体的に、2025年のブランド各社は、ホリデーシーズン中の支出を2024年より減らしている。彼らは、少ない予算で多くの成果を上げることを迫られているのだ」と、ウォン氏は言う。ヘックスクラッドでは、影響力の大きい写真家やブランドアンバサダーのゴードン・ラムゼイ氏といった有名人の起用を、コンテンツ戦略の中心に据えている。パイン氏によれば、同社は2025年、ダイレクトメールマーケティング企業のポストパイロット（PostPilot）が配布するマルチブランドカタログの目玉として掲載されており、そこにはオリーブオイルブランドなどの食品ブランドも併載されている。「できる限りヘックスクラッドらしさを出していくつもりだが、カタログ全体との調和も考える必要がある」と、同氏は述べている。パイン氏によれば、ダイレクトメールはeメールマーケティングほど安価ではないが、効果が長続きし、長期的な成果が期待できるという。「eメールを送っても、アトリビューションを測定できるのは最初の数日だけだ。その期間を過ぎれば、eメールは顧客の受信トレイに埋もれてしまう」と、同氏は話す。「ダイレクトメールの場合、内容が興味深いものだったり、カタログがとても美しかったりすれば、誰かのコーヒーテーブルや玄関先に置かれることになる。すると、ダイレクトメールを受け取ってから1〜2週間後に、商品を買ったりWebサイトを訪れたりする人が現れる」。一方、フレグランスとキャンドルのブランドで知られるスニフ（Snif）は、キャンドルの売上高のおよそ90％が8月〜12月のあいだに集中していると、共同創業者のブライアン・エドワーズ氏は話す。また、同社が大規模なプロモーションキャンペーンを展開するのもこの時期だけで、その活動の大半はブランドコラボレーションかインフルエンサーキャンペーンだという。スニフでグロースおよびパートナーシップ担当バイスプレジデントを務めるマリリン・オルムステッド氏によれば、同社はギフティング活動とシーディング活動を年々増やしているが、2025年は顧客の印象に残りやすくするため、活動時期を早めたという。「一般的にホリデーシーズンは極めて多くの情報があふれるため、CPCや顧客獲得コストの上昇がみられる」と、同氏は話す。「ホリデーシーズンに向けて、我々がインフルエンサー、クリエイター、パートナーシップの分野における当社の強みをおおいに活用しているのはそのためだ」。スニフのインフルエンサーコラボレーションは、設立5年目の同社に、合わせて8億以上のインプレッションをもたらしてきた。「誰もがホリデーキャンドルを気に入り、シェアしようとする。見た目がとても美しいからだ」と、オルムステッド氏は言う。「また、さまざまなクリエイターに提供する商品の量と、それによって得られるメディア価値、インプレッション、そして商品の売上に現れる波及効果のあいだには、直接的な相関関係がある」。スニフは2025年9月、ニューヨーク市にあるベーカリーショップのレバイン・ベーカリー（Levain Bakery）と提携し、刻んだクルミやチョコレート、それにバターと海塩のほのかな香りを再現した限定版キャンドル「モーニング・アット・レヴァイン（Mornings at Levain）」を発売した。同社の公式サイトでは、8.5オンス（約240g）のキャンドルと50オンス（約1.4kg）のキャンドルが販売されているほか、4枚のクッキーを同梱したギフトセットも用意されている。販売を促進するため、スニフはすでに250人のクリエイターに商品を提供して話題作りを図っているほか、ホリデーシーズンまでに少なくとも400個を配布する予定だ。スニフのエドワーズ氏によれば、新商品や限定商品の投入は、プロモーション契約のように利益率を圧迫することなく、効果的に売上を促進できることがわかっているという。同社は2022年から、レシピサイトの「ハーフベイクドハーベスト（Half Baked Harvest）」を運営する料理系インフルエンサーのティーガン・ジェラード氏と提携しており、2024年にはフルーツケーキをモチーフにしたフレグランス「ノーティ・ノンナ（Naughty Nonna）」を発売した。遊び心あふれるこの商品は、特別なプロモーションを実施しなかったにもかかわらず、週末のサイバーファイブ期間（感謝祭からサイバーマンデーまでの5日間）の購入数を押し上げたと、エドワーズ氏は述べている。「お得な割引や『1個買えば1個無料』といった特典を提供することなく、顧客がワクワクし、話題にしたくなるような理由を提供できれば、彼らの注目を集められる」と、エドワーズ氏は語った。「そのため、我々は11月に自社のサイトで新たな企画を開始する予定で、この企画が2025年のホリデーシーズンをうまく乗り切る手助けになることを期待している」。［原文： Brands Briefing: How brands like HexClad and Snif are stretching holiday marketing dollars Melissa Daniels（翻訳：佐藤 卓／ガリレオ、編集：藏西隆介）