Mrs. GREEN APPLEが、“大切なお知らせ”とした生配信を10月16日20時より公式YouTubeチャンネルにて実施する。

Mrs. GREEN APPLEは今年デビュー10周年を迎え、10月から12月にかけて5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』を開催。また、ドキュメンタリー映画『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』とライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』を11月28日に同時公開する。

さらに、展覧会『MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 「Wonder Museum」』を12月から2026年3月にかけて東京、福岡、大阪にて開催するなど、さまざまな10周年プロジェクトを控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）