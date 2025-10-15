東京湾岸エリアに屹立するタワーマンション群。その一角にあるドラッグストアや公園にもう寝る時間であるはずの子どもの集団が。夜塾経営者・講師の矢野耕平さんは「子どもと関わろうとしない自分本位の親が年々増加している」という――。

【ネオ・ネグレクト〈名〉 衣食住に満ち足りた生活をしていても、親がわが子を直視することを忌避したり、わが子に興味関心を抱けなかったりする状態のこと。新しい育児放棄。［――の行為に及ぶ］】

■夜の公園に「放牧」される子どもたち

東京湾岸エリアの某所にある大規模タワーマンション群の近くに一軒のドラッグストアがある。夜遅い21時くらいにこの店の中で「たむろ」している小学生がよく見られるという。

その光景を目撃した母親は語る。

「小学生の集団が店内でうろうろしている。女の子たちは数人固まって化粧品コーナーに置かれている試供品を使って『お化粧ごっこ』に興じているのです。その中にわたしの知り合いのお嬢さんがいたので、『あれ、ママはどうしたの？』と声をかけたのですよね。そしたら、『近くのお店にいる』と。なるほど、ドラッグストアのすぐそばには居酒屋があるのですね。そこで、ドラッグストアにたむろしている小学生たちの親が集まって飲んでいるのですよ。ネオ・ネグレクトの意味を伺ってこの話が思い浮かんだのですが……」

この母親は一瞬ことばを詰まらせたあと、わたしにこう告げた。

「そう考えると、わたしもネオ・ネグレクトに手を染めてしまっているのかもしれない……」

母親が語るにはこういうことだ。

この母親もそうだが、タワマンで仲の良いファミリー層は一様に共働きだという。そしてわが子が幼児のころからの付き合いだ。その母親たちが週末に近隣のファミレスに集まって、夕方から食事を兼ねて2時間程度お酒を飲むという。

そのとき子どもたちはどうしているのか。

夕飯を終えてじっとしていられないためファミレスに隣接している公園で走り回っているというのだ。

それにしても、夜の公園である。不審者がいないとも限らない。この点について尋ねてみると、この母親はこう返答した。

「大丈夫ですよ。マンションに囲まれた地元の小さな公園で、外部から人は入ってきませんし、ファミレスの窓から子どもたちが遊んでいる様子がちらちらと目に入るので、『ああ、あそこで遊んでいるな』と確認ができますし」

「ただ」とこの母親は声のトーンをすこし落とした。

「ネオ・ネグレクトの話を聞いて、ああ、自分は良くないことをしていたのかもしれないとは思いました。当初は『ママ飲み』の場にいても、子どもたちがいるからと考えて、わたしはお酒を飲むのを控えていたのです。ところが、いつの間にかわたしも何の疑問も持たずにお酒を飲むようになっていた。いま振り返ればという話ですが、いろいろと感覚が麻痺していたのかもしれません」

■山の手エリアの母親「私たちの周りではそんなことはあり得ない」

なぜ、親同士で頻繁に集まるのだろうか。

この母親曰(いわ)く、普段は仕事をしている分、こういう利害関係のない、子どもたちを軸にしたつながりは貴重であるという。

「こういう集まりはファミレスより、むしろ互いの家を行き来したり、共用のパーティールームでおこなったりすることが多いのです。子どもたちは部屋で遊んでいて、わたしたち大人はリビングでお酒を飲んでいる。父親は夜遅くならないと帰ってこない、そんな家でまだ会話もままならない幼いわが子を目の前にしてストレスを溜めるよりも、仕事の愚痴なんかを集まったみんなに共有してもらうことで気持ちが発散できる……それってある意味健全ではないかと思うのです。まあ、ある種の言い訳かもしれませんが。ちなみに、ファミレスで集まって飲むのもその延長上ですよ。外で食事をすれば、子どもたちに広い遊び場を提供できる、そういう思いがありましたね」

そういえば、と母親は思い出したように言う。

「わたしたちがみんなで飲んでいて、その間子どもを外で遊ばせるのを『放牧』なんて言っていましたね。でもまあ、子どもたちが近くにいれば安心という思いもあるのですが、あるとき外で遊んでいた子どもたちが迷子になりまして、困った子どもたちは自分たちで『すみません。わたしたち迷子です』と交番に駆け込んだことがありました」

わたしはこの「放牧エピソード」を山の手エリアに住む中高生の母親に聞かせた。すると女性はさっと顔色を変えた。

「いや、わたしたちの周りではそんなことはあり得ないです。信じられない」

一方、そんな「外部」からのマイナス評価を予期してのことだろうか、先の母親はわたしにこう言った。

「それが“ていねいな暮らし”でないことは百も承知なのですが、わたしたちのエリアの大半が共働きのファミリー世帯なのです。とはいえ、『男女共同参画』などと言いながらも、家事なり育児なりは母親が結局担当することになります」

矢野耕平『ネオ・ネグレクト 外注される子どもたち』（祥伝社新書）

この母親が言わんとしていることはよく理解できる。仕事をしながらも、子育てもいつの間にか押し付けられている身としては、同じような境遇の母親たちで集まって、お酒を飲みながらわいわいと語り合うことそれ自体が明日への活力を生み出してくれるのではないか……そんなふうに考えているのだろう。この母親の弁は、夫、というより男性社会の在り方に対して疑義を呈していると言い換えることができるかもしれない。

この話を黙って聞いていた別の母親はことばを継ぐ。

「子どもが保育園に通っていたころは、まだそれでも父親と育児の分業ができていました。たとえば、保育園に送っていくのは父親、迎えに行くのは母親、なんて。でも、子どもが小学生にもなると、父親の育児熱が冷めてしまうのです。ひょっとしたら、もう成長したから大丈夫だなんて安心してしまうのかもしれませんね」

