◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦 ドジャース―ブルワーズ（2025年10月14日 ミルウォーキー）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が14日（日本時間15日）、敵地でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第2戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席は空振り三振、第2打席は右飛、第3打席も空振り三振に倒れ、今季ワーストを更新する19打席連続無安打となった。

この日のブルワーズ先発は今季リーグ最多17勝を挙げた右腕ペラルタ。カーブ2球を続けられてあっさり追い込まれると、カウント2―2から低めのスライダーを振らされて空振り三振に打ち取られた。

ドジャース先発の山本由伸が先頭弾を許して先制されたが、2回に6番のT・ヘルナンデスが同点弾。さらに9番パヘスが適時二塁打を放って逆転に成功し、押せ押せの中で大谷に第2打席が回った。大谷はこの打席も2球で追い込まれると、3球目のボール気味の内角低めカーブを強振。打球速度115.2マイル（約185.4キロ）の痛烈な打球が右翼を襲ったが、不運にも右翼チョウリオの正面でまたしても凡退となった。

5回の第3打席は死球で出塁したパヘスを一塁に置いた無死一塁の場面。カウント1―1から内角ボール気味の速球に手を出してファウルで追い込まれると、最後は外角高めのボール球の速球にバットが空を切った。この打席は難しい球に手を出し、空振り三振に倒れた。

フィリーズとの地区シリーズは敵軍が左腕を多くぶつけてきたこともあり、4試合で18打数1安打、打率・056と低迷。ブルワーズとの第1戦では3四球を選んで勝利に貢献したものの、2打数無安打で今季ワーストの連続打席無安打が16に伸びていた。

この日の試合前には今シリーズの第4戦先発が決定。大谷を4戦目に配置した理由を問われたデーブ・ロバーツ監督は「知っての通り、休養を取った翔平は問題ない。第3戦については、タイラー（グラスノー）は通常通りの休養で臨めると思っています。その点でもちょうど調整が合う感じです。こうしたことを全部考えると、理にかなっているわけです」と説明した。