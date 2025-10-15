「ちょっといいかも」と思う男性とさりげなくお近づきになるLINE５パターン
気になる男性とLINEでつながったら、上手にやりとりして、徐々に距離を詰めていきたいもの。では、どんな作戦が有効なのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「『ちょっといいかも』と思う男性とさりげなくお近づきになるLINE」をご紹介します。
【１】「お仕事、お疲れ様です」とねぎらいの言葉をさらっと送る
「『忙しそうですけど体調大丈夫ですか？』的なメッセージって、疲れた心にじわじわしみるはず（笑）」（20代女性）というように、女性からの「お疲れ様です」系の声掛けに弱い男は意外と多いかもしれません。これくらいなら好意を悟られることもないので、気軽に使えるワザではないでしょうか。
【２】「○○って映画観て感動しちゃいました…」とつぶやいて、反応を見る
「『○○って歌手知ってます？』みたいな投げかけに、どう応じてくるかでその後の出方を考えます」（10代女性）というように、相手のセンスを知るために、絶妙なネタを投下するパターンです。好きな映画や音楽、応援しているスポーツチームなどが判明したら、「今度一緒にいきましょう」という展開に持っていくのもアリでしょう。
【３】「お酒好きですかー？」などの質問文で返事を引き出す
「特に食べ物や嗜好品の話題なら盛り上がると思います」（20代女性）というように、相手も乗ってきそうな質問を投げて、やりとりを活性化させる手もあります。文章でのコミュニケーションが苦手な男性も多いので、その場合は「こしあん派？それともつぶあん派？」などと回答を選択方式にするといいでしょう。
【４】「今夜はオムライスなんです」と手料理の画像を送信する
「『手料理』はわかりやすい女子力の象徴なので、意識してもらうために写真を送るのは効きそうです」（20代女性）など、画像でイイ女ぶりをさりげなく見せつけて、「恋愛対象」に見てもらう人もいます。背景に写る部屋の様子から「女の子っぽいインテリアだな」「キチンと片付いてる！」といった情報を読み取らせるのもお忘れなく。
【５】「美味しい和食屋さんを知りませんか？」とお店情報を聞く
「美味しいお店を聞いて、いろいろやりとりしたあとで『今度連れてってくださいよ』と持っていけば完璧！」（20代女性）など、「お店情報を聞く」というのも、手っ取り早い方法でしょう。相手の出身地がわかれば、「都内で広島風のお好み焼きが食べられるお店を知りませんか？」といった聞き方をすると、食いつきがよくなりそうです。
複数のワザを使ってみて、意中のカレに響く作戦を見出しましょう。（玉川きみか）
【１】「お仕事、お疲れ様です」とねぎらいの言葉をさらっと送る
「『忙しそうですけど体調大丈夫ですか？』的なメッセージって、疲れた心にじわじわしみるはず（笑）」（20代女性）というように、女性からの「お疲れ様です」系の声掛けに弱い男は意外と多いかもしれません。これくらいなら好意を悟られることもないので、気軽に使えるワザではないでしょうか。
「『○○って歌手知ってます？』みたいな投げかけに、どう応じてくるかでその後の出方を考えます」（10代女性）というように、相手のセンスを知るために、絶妙なネタを投下するパターンです。好きな映画や音楽、応援しているスポーツチームなどが判明したら、「今度一緒にいきましょう」という展開に持っていくのもアリでしょう。
【３】「お酒好きですかー？」などの質問文で返事を引き出す
「特に食べ物や嗜好品の話題なら盛り上がると思います」（20代女性）というように、相手も乗ってきそうな質問を投げて、やりとりを活性化させる手もあります。文章でのコミュニケーションが苦手な男性も多いので、その場合は「こしあん派？それともつぶあん派？」などと回答を選択方式にするといいでしょう。
【４】「今夜はオムライスなんです」と手料理の画像を送信する
「『手料理』はわかりやすい女子力の象徴なので、意識してもらうために写真を送るのは効きそうです」（20代女性）など、画像でイイ女ぶりをさりげなく見せつけて、「恋愛対象」に見てもらう人もいます。背景に写る部屋の様子から「女の子っぽいインテリアだな」「キチンと片付いてる！」といった情報を読み取らせるのもお忘れなく。
【５】「美味しい和食屋さんを知りませんか？」とお店情報を聞く
「美味しいお店を聞いて、いろいろやりとりしたあとで『今度連れてってくださいよ』と持っていけば完璧！」（20代女性）など、「お店情報を聞く」というのも、手っ取り早い方法でしょう。相手の出身地がわかれば、「都内で広島風のお好み焼きが食べられるお店を知りませんか？」といった聞き方をすると、食いつきがよくなりそうです。
複数のワザを使ってみて、意中のカレに響く作戦を見出しましょう。（玉川きみか）