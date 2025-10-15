◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦 ブルワーズ―ドジャース（１４日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、山本由伸投手（２７）が先発したナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦の敵地・ブルワーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１点をリードした５回の３打席目は空振り三振に倒れた。１９打席連続無安打となり、地区シリーズ以降は２３打数１安打の打率４分３厘となった。

ブルワーズの先発は、今季１７勝を挙げて最多勝に輝いた右腕のペラルタ。カブスとの地区シリーズでは２試合に先発して１勝１敗、防御率４・６６で、９日（同１０日）の第４戦から中４日でのマウンドだった。大谷はこれまで９打数３安打の打率３割３分３厘で、７月１９日（同２０日）に対戦した際には左中間へ本塁打を放つなど、過去２本塁打を放っていた。

１回表先頭の１打席目はカウント２―２から低めのスライダーを振らされて空振り三振。１回裏に山本がチョウリオに先頭弾を浴びたが、２回にＴ・ヘルナンデスのソロで追いつき、パヘスの右翼への適時二塁打で勝ち越した。大谷も続きたいところだったが、２回２死二塁で打球速度１１５・２マイル（約１８５・４キロ）という強烈な打球をはじき返すも右直に倒れた。

大谷は地区シリーズ第３戦から３試合連続で安打が出ておらず、試合前の時点で今季ワーストの１６打席無安打。だが、前日１３日（同１４日）の第１戦では申告敬遠２つなど３四球で、２打数無安打ながら、空振りはなく、光明が見えた。ロバーツ監督も「翔平の打席は、今夜はグレートだった」と及第点を送っていた。

前日１３日（同１４日）の第１戦は、２―１で制したドジャース。レギュラーシーズンでは６戦全敗だったが、６回にフリーマンのソロで先制すると、９回にベッツが押し出し四球を選んで２点のリードを奪った。９回は佐々木朗希投手（２３）が１点を失い試合を締めくくれなかったが、最後は１点差の２死満塁でトライネンがチュラングから空振り三振を奪って逃げ切った。