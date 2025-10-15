「優越感に浸りたい投稿って見苦しい」SNSで匿名の中傷受けた私の決意｜プライドが高すぎる義妹【ママリ】

主人公・みつきは、育児と両立して難関資格に一発合格。その喜びをつづったSNS投稿が、義理の妹・さおりの静かな嫉妬心を噴出させてしまいます。この話は、キャリアウーマンのさおりの高すぎるプライドに傷つけられたみつきが、親族としての向き合い方を考えるストーリーです。『プライドが高すぎる義妹』をごらんください。

資格合格を報告したみつきのSNSに「優越感に浸るな」という匿名のコメントがつきます。直後、夫・和也の元に義妹さおりから電話が入り、その内容からさおりによる投稿だと推察できました。投稿内容を削除するか悩んだみつきが出した結論は…？

合格の余韻に浸っていた夜のできごと

合格発表の夜は、久しぶりにゆっくり眠れるはずでした。さくらを寝かしつけ、和也と2人で晩酌しながら合格の余韻に浸っていた、静かな夜21時過ぎ。和也が私のSNSを見て怪訝な表情を浮かべました。



「なんだこのコメント…」



覗き込むと、私の合格投稿に、1つだけ異様なコメントがついていました。それはフォロワーもフォローしている人も誰もいない、いわゆる捨てアカウントみたいなアカウントからでした。



「育児しながら合格したからドヤってるの？優越感に浸りたいだけの投稿って見苦しい」



心臓が凍り付きました。匿名のコメントですが、直感で「知り合いからだ」と思いました。

悪意のコメントの主は…

直後、今度は和也のスマホが鳴ります。発信元は義妹・さおりちゃん。和也は何かピンときたのか「ちょっと話してくる」とベランダに出て戸を閉めました。少し経つと何か言い争うような声が聞こえてきます。



「みつきは別に、さおりを意識して書いたわけじゃないだろ？」

「あのコメントもさおりだろ？つまんないことすんじゃねえよ」



和也の話から、あのコメントもさおりちゃんからなのかもしれないと思いました。でも、さおりちゃんも合格したのになぜ…？



しばらくして、和也が青い顔をして部屋に戻ってきました。



「みつき、ごめん」

「あのコメント、さおりちゃんなの？」

「俺が内容言ってないのになんて書いてあったか知ってたから、かなり怪しいと思う」

「そう…」



それにしてもなぜさおりちゃんが私の合格でそんなに怒るのか、私には理解できません。

義妹のプライドを傷つけてしまった私

和也は深く息を吐きました。



「さおり的には『育児の合間に一発合格』って部分が、さおりは育児もしてないのに1回落ちてるのをバカにしてるっていうんだよ」

「そんな…」



言葉が出ませんでした。



「匿名の誹謗中傷するなんて卑怯だろって言ったら、一方的に電話切られたよ」



さおりちゃんがそんな風に受け取っていたなんて。



私は一瞬、投稿を削除しようかと思いました。「いやな思いさせてごめんなさい」と謝って投稿を消してしまえば、こんなに面倒ないざこざをすぐに終わらせられるかもしれません。



「どうする？あんなコメントついた投稿さ…」



和也は暗に、投稿を削除するか聞いてきたんだと思います。でも私は少し考えて思い直して



「消さない」



と答えました。和也は普段平和主義な私の発言に驚いたような表情を見せました。



「私の努力の結果なのは事実なんだから消さない。今回は謝罪も、へりくだった態度も取りたくないよ」



静かな夜に、私の心は強くあろうとしていました。頑張った自分を否定したくなかったのです。

あとがき：「卑怯」な攻撃と決然たる反撃

SNSでの匿名攻撃は、現実では誰もが直面しうる恐怖です。



しかし、みつきは努力の成果を理不尽な嫉妬で消すわけにはいかない、という決意をしました。非常に共感できる「自己肯定感の表明」です。みつきの静かな強さが、さおりの行動にどう影響するのか、注目したくなるエピソードでした。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）