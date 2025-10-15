◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦 ドジャース―ブルワーズ（2025年10月14日 ミルウォーキー）

ドジャースのアンディ・パヘス外野手（24）が14日（日本時間15日）、敵地でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第2戦に「9番・中堅」で先発出場。2回の第1打席で勝ち越しの適時二塁打を放った。

初回、先発・山本由伸が相手先頭打者・チョウリオに初球を狙われ、先頭打者アーチを浴びて先制を許した。それでも直後の2回表にT・ヘルナンデスの左越えソロですぐさま同点に追いついた。

なおも2死からE・ヘルナンデスが中前打で出塁すると、次打者・パヘスが相手先発・ペラルタのチェンジアップを振り抜き、右翼線適時二塁打で勝ち越し点を奪った。

ポストシーズン（PS）に入ってから不振に陥り、試合前の時点でPS成績は27打数1安打、打率・037だった。PS2本目のヒットが貴重な適時打となった。

大谷もこの日の第2打席まで今季ワーストを更新する18打席連続無安打と不振が続いているだけに「大谷さん！パヘスに続いて〜」「パヘスにも結果が出て後は大谷に結果が出ればすべての問題が解決する」「パヘスにタイムリーが出たし、あとは大谷くんやなぁ。大谷くんだけずっと打ててない。今日は何とか1本ほすぃ」とパヘス同様、復調を願う声が寄せられた。