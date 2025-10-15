米経済誌「フォーブス」は１４日（日本時間１５日）にドジャースの大谷翔平投手（３１）が「ナ・リーグＭＶＰに間違いなく選出される」と伝えた。多くの米メディアが大谷の３年連続４度目のＭＶＰ受賞は確実と報じているだけに新鮮味はない。しかし、興味深いのは同誌はリーグ１位だったＯＰＳ（１．０１４）、ｆＷＡＲ（７．５）など近年のＭＶＰ投票で重視される数字ではなく、打球データなどに基づいた独自基準、ＴＰＲＡＡ（真の打者の得点貢献度）で評価している点だ。

筆者のトニー・ブレンジーノ氏は「今シーズンのパフォーマンス評価に少し異なるアプローチを採用しています。これは純粋なアプローチで打球データに基づいています」と説明する。ＴＰＲＡＡは打球速度と打球角度の組み合わせに基づいて計算した打者が与えるべきダメージをスコア化。１００がリーグ平均で、数値が高いほど優れているとされる。三振や四球、さらに米データサイト「ファングラフス」の走塁と守備得点を加えて算出したものだ。

１位の大谷のＴＰＲＡＡは６３．７。「今年の彼の投球貢献度は考慮しません。ＭＶＰに選ばれるためには必要ではありませんが、シーズン終了までにはかなりのレベルに達していました。今シーズンの彼の平均飛球速度は驚異の１０１マイル（約１６２．５キロ）でリーグトップを誇りました」と解説した。

２位はメッツのフアン・ソト外野手（２６）で５０．２、３位はダイヤモンドバックスのコービン・キャロル外野手（２５）の４２．３、４位が４０．３のフェルナンド・タティス外野手（２６）、５位がカブスのピート・クローアームストロング外野手（２３）で２２．８だった。

意外といえば、５６本塁打、１３２打点でリーグ２冠のフィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）は１９．８で１１位だった。