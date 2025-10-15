ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は１４日（日本時間１５日）に敵地ミルウォーキーでのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ＝７回戦制）第２戦前の会見で大谷翔平投手（３１）が本拠地ロサンゼルスで行われる第４戦に先発すると発表した。

フィリーズとの地区シリーズ第１戦でポストシーズン（ＰＳ）初先発し、６回を３安打３失点、９三振でＰＳ初勝利を挙げた大谷は第５戦に先発予定だった。しかし、ドジャースの３勝１敗で第４戦で決着。ＮＬＣＳの登板日が注目されていた。

ＭＬＢ公式サイトなど複数の米メディアは登板翌日が休養日となる第２戦を有力視していた。指揮官は１２日（同１３日）に第１戦はスネル、第２戦は山本由伸投手（２７）と発表。「ショウヘイはこのシリーズで１試合だけ投げる」とし、登板日は明かさなかった。

この日の会見で第３戦と第４戦の先発投手を聞かれると「ショウヘイは第４戦、タイラー（グラスノー）は第３戦」と発表。大谷は中１２日での先発になるが、そこにはある計算がある。

ロバーツ監督は「ショウヘイは休養を入れたほうがうまくいっている。必要なら第７戦でリリーフに回ることも可能だしね。タイラーは第３戦が通常の休養に当たるので、そちらの並びも理にかなう。いろいろ総合してそう決めた」と説明した。

決着が第７戦までもつれた場合、グラスノーが先発、大谷が救援で登板。つまりクローザーとしてマウンドに上がることを想定しているのだ。実現すれば、２０２３年ＷＢＣ決勝の米国戦以来となり、日米、いや全世界の野球ファンは歓喜だろう。８回に佐々木朗希投手（２３）、９回が大谷の無双継投を見てみたいものだ。