令和ロマン史上初2連覇の「M-1グランプリ2024」Leminoプレミアムで配信決定
【モデルプレス＝2025/10/15】Leminoプレミアムは、10月16日24時より、令和ロマンが番組史上初の2連覇を達成した「M-1グランプリ2024」を配信する。
【写真】令和ロマン・くるまをスカウトした人気芸人
記念すべき20回目の開催となった「M-1グランプリ2024」は、史上初の2連覇で令和ロマンが王者に輝き、幕を閉じた。令和ロマン、バッテリィズ、真空ジェシカ、エバース、ヤーレンズ、トム・ブラウン、ダイタク、マユリカ、ジョックロック、ママタルトの10組により戦われた決勝戦の模様を、何度でも楽しむことができる。さらに、Leminoでは「M-1グランプリ2024」をさらに楽しめる特別番組や「M-1グランプリ」過去大会のアーカイブも配信される。（modelpress編集部）
・タイトル︓M-1グランプリ2024
・配信日時︓2025年10月16日（木）24：00〜
・出演︓エバース／真空ジェシカ／ジョックロック／ダイタク／トム・ブラウン／ママタルト／バッテリィズ／令和ロマン／ヤーレンズ／マユリカ
【キラリと光るマヂカルスターを探せ︕2024】
・出演者︓マヂカルラブリー
・番組概要︓M-1グランプリ2024の一回戦・10330組の漫才から、大きなインパクトを残した「マヂカルスター」を2020年王者・マヂカルラブリーが選ぶ企画。
【M-1グランプリ ファイナリスト同窓会】
・出演者︓チュートリアル／トータルテンボス／ザ・プラン9／笑い飯／ナイツ／スリムクラブ
・番組概要︓M-1グランプリの“あの頃”を語り合うスペシャル番組。2006年同窓会は、チュートリアル・トータルテンボス・ザ・プラン9。2010年同窓会は、笑い飯・ナイツ・スリムクラブ。各年のファイナリストたちがM-1の裏側を語り尽くす。
【Not Sponsored 記事】
