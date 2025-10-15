俳優・いしだ壱成（５０）の近影にネットが驚いた。

いしだは１４日のフジテレビ系「昭和平成の名場面５０連発！あの人ビフォーアフター」（午後７時）に出演し、１９９０年代に大ヒットした同局系ドラマ「ひとつ屋根の下」の紹介ＶＴＲに登場した。三男・和也を演じたいしだは、かつてドラマの舞台になったクリーニング店へ。「チイ兄ちゃん」こと次男・雅也（福山雅治）の胸で泣くシーンでは、うまく涙が流せず、撮影が長時間になったというエピソードも披露した。

自身のＳＮＳには「柏木兄妹が暮らす柏木クリーニング店でロケをさせてもらいました」と現在は閉店したクリーニング店前でのショットもアップ。

黒髪が伸びた姿にネットは「あれ、いしだ 壱成若返ってる」「いしだ壱成さん髪増えてる」「髪の毛ふさふさ」「ちょっとビジュ戻したな」「いしだ壱成若返った！！」「外見めちゃくちゃ整った」「一周回って素敵になってる」と仰天した。

いしだは１９９０年代にフェミニンな「フェミ男」キャラでブレイクし、「未成年」「聖者の行進」「リップスティック」など数々のドラマに出演。２０２２年３月にトルコで植毛手術を受けたと告白し、シルバーの短髪から別人のように変わったことも話題に。私生活では３度の離婚を経験した。