14日にテレビ朝日系列で生中継された、キリンチャレンジカップサッカー2025「日本×ブラジル」（後6・30）の平均世帯視聴率が16・0％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったことが15日、分かった。平均個人視聴率は10・4％だった。

瞬間最高は試合終了間際の午後9時29分に記録した21・5％。個人は午後9時28分、29分に記録した13・8％だった。

サッカー日本代表（FIFAランキング19位）が東京・味の素スタジアムで行われた国際親善試合でブラジル代表（同6位）に3ー2と勝利。前半を0ー2で折り返すも後半3得点と逆転に成功。過去13戦勝利のなかったサッカー王国相手に歴史的1勝を挙げ、来年のW杯北中米大会へ向け弾みをつけた。

前半を0−2で折り返すと、後半7分にMF南野拓実（30＝モナコ）が得点。さらに同17分、MF中村敬斗（25＝スタッド・ランス）の得点で同点に追いついた。さらにFW上田綺世（27＝フェイエノールト）のヘッド弾でついに勝ち越し、そのまま逃げ切った。

W杯歴代最多5度の優勝を誇るサッカー王国相手に劇的な逆転勝利を飾り、イレブンも歓喜。通算対戦成績を1勝2分け11敗とし、14度目の挑戦にして日本サッカー史に残る待望の初白星を手にした。