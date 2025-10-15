【山田美保子のミホコは見ていた！】

１０月６日、北区北とぴあ・さくらホールで開催された「日本作曲家協会音楽祭・２０２５」で「Ｆｕｎ！ Ｆｕｎ！ Ｆｕｎ！」がベストパフォーマンス賞を受賞したのを始め、Ｘで連日、良き告知をし続けているのが新浜レオンだ。

９月１０日にリリースした「Ｆｕｎ！ Ｆｕｎ！ Ｆｕｎ！／炎のｋｉｓｓ」追撃盤は４度目の１位を獲得。頻繁に行っているリリースイベントを訪れるファンの年齢は１０代やキッズにまで広がり、ＷＡＫＩＷＡＫＩダンスで大盛り上がりだ。

全会場ソールドアウトになったホールツアー後は各地の有名ホテルにて特典会もあるディナーショーを開催し、「間近で見られるレオンくんは最高」「コンサートとは異なるファンサに痺レオン」などとＬｅｍｏｎ（新浜のファンネーム）たちをメロメロにしているところだ。

ＣＤの売上だけでなく、ＴｉｋＴｏｋの再生数やＭＶのＹｏｕＴｕｂｅの再生数が演歌・歌謡のそれとは異なるバズリ方をしている新浜の知名度や好感度がこの度、数字で表された。オリコン・モニターリサーチの結果である。

今年の調査では、認知率４９・２％、好感度５・８％を記録し、２３年と比較すると認知は３倍、好感は１・５倍以上も伸びているのだ。男性層では認知率が１７・２％から４２・３％。女性層では１６・９％から５２・６％へと上昇している。

男性の数字に大きな動きがあった背景には、２４年３月、木梨憲武プロデュース、所ジョージ作詞・作曲の「全てあげよう」がある。同曲は同年にリリースされた演歌・歌謡曲の中でオリコン週間演歌・歌謡曲ランキングトップ１０入りの最長記録４１週を達成したことも大きな話題となった。

果たして、同年大晦日、念願だった「ＮＨＫ紅白歌合戦」に初出場。今年は２回目の出場を目指し、奮闘する毎日である。

１１月２８日には東京国際フォーラム ホールＡで行われる番組放送５０年目記念「徹子の部屋」コンサートに出演。１１月３０日のフェスティバルホールでの大阪公演では代わって純烈が出演する。つまり同枠で不動の人気を誇る純烈と新浜は並んだと筆者は考えている。

同コンサートのオファーがあったのは今年３月、「徹子〜」に初出演した直後。２年目を迎えた冠ラジオや「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（ＮＨＫ）、数々のバラエティ、歌番組なども同様で、新浜の人柄や礼儀正しさ、歌声に惚れ込んだ現場スタッフによって、即、大きな仕事が決まる毎日なのだ。加えて知名度、好感度が急上昇。２回目の「紅白」目指して駆け上がレオン。