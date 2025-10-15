【月刊 コロコロコミック 11月号】 10月15日 発売 価格：770円

小学館は、「月刊コロコロコミック 2025年11月号」を10月15日に発売した。価格は770円。

今号は最強ホビー「BEYBLADE X」から、世界大会「BEYBLADE X World Championship 2025」の開催を記念した特製ボックスが付録として付いてくる。3つのベイをカッコよく収納することができる。先月号から新章が始まったマンガでは、黒須一族から新たな刺客が現れる。

「ポケモン」からは、10月16日に発売を控えた「Pokémon LEGENDS Z-A」の特製ミニブック付録「『Pokémon LEGENDS Z-A』最強ランクアップBOOK」が付いてくる。アーケードカードゲーム「オレカバトル2」からは、限定キラカード「魔王ソジュ」が付録に付いてくる。

他にも「開運コロシアム」の「自分でつくれる！ラッキーWミニデッキ」や、「デュエル・マスターズ」の「デュエマLOST」新シーズン突入記念限定キラカード「ドラゴンズ・サイン」、「こい丸」シールふろく「邪帝こい丸」や「ヴァンガード」ジャンボカードふろくなども付属する。

マンガはギャグマンガ「でんぢゃらすじーさん」の新連載がスタートする。