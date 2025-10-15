アールシーがＳ高カイ気配、旭化成ホームズと資本・業務提携契約へ◇ アールシーがＳ高カイ気配、旭化成ホームズと資本・業務提携契約へ◇

アールシーコア<7837.T>がストップ高の４５７円カイ気配となっている。１４日の取引終了後に、旭化成<3407.T>子会社の旭化成ホームズと資本・業務提携契約を締結すると発表しており、これを好感した買いが流入している。



提携により、移住・二拠点居住など都市部から郊外・地方への住み替えの選択肢を増やす取り組みやストック住宅の流通活性化など、多様化するライフスタイルへの提案に向けた事業連携を行う。資本面では、旭化成ホームズがアールシーの既存株主から６３万５０９６株を１０月１７日付で市場外での相対取引により取得し、議決権割合で１４．０１％を取得する。なお、資本・業務提携による業績への具体的な影響額については未定としている。



また、アールシーは２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１２３億５０００万円から１１７億円（前期比６．５％増）へ、営業損益を３０００万円の黒字から４億２０００万円の赤字（前期４億９１００万円の赤字）へ、最終損益を２０００万円の黒字から５億６０００万円の赤字（同５億３０００万円の赤字）へ下方修正した。第１四半期の商品施策が弱く新規契約の獲得に大幅な遅れが生じたことや、建築基準法の改正に伴う確認申請の許可長期化により着工や部材納品などに遅れが生じたこと、原価率の高い期間限定商品などの受注割合の増加、商品開発などの戦略的先行投資が増加したことなどが要因としている。



