ククレブは大幅高で６連騰、２６年８月期は連続最高益更新へ

ククレブ・アドバイザーズ<276A.T>は大幅高で６連騰。１４日の取引終了後、２５年８月期の連結決算の発表にあわせて、２６年８月期の連結業績予想を発表した。売上高予想を４７億円（前期比８３．９％増）、営業利益予想を１１億円（同７９．４％増）、最終利益予想を７億円（同５７．１％増）とした。前期に達成した過去最高業績の更新を目指しており、高成長を期待する買いが流入している。企業によるＣＲＥ（商業用不動産）戦略実行への意欲が旺盛ななか、順調にパイプラインが積み上がっており、収益拡大に寄与する。第３四半期（２６年３～５月）には大型案件があることも踏まえて計画した。期末一括配当予想は５円増配の２７円を見込む。



２５年８月期は売上高が２５億５５００万円（前の期比２．０倍）、営業利益が６億１２００万円（同４５．６％増）だった。ＣＲＥソリューションビジネスの売り上げが大きく伸びた。



ククレブは同時に２８年８月期を最終年度とする中期経営計画を発表した。２８年８月期に、売上高は１２０億円、営業利益は３２億円、最終利益は２０億８０００万円とする目標を掲げた。ＣＲＥソリューションビジネスでは戦略的アライアンスやＭ＆Ａなどを通じ、事業成長を推進。ＥＰＳ（１株利益）と配当額の増加につなげる。そのほか、Ｍ＆Ａコンサルティングのファイブ・アンド・ミライアソシエイツ（東京都千代田区）との業務提携や、危険物倉庫の開発プロジェクトへの参画とマスターリース事業の開始についても開示した。



