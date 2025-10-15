ＰＲＴＩＭＥが続伸、２６年２月期業績予想及び配当予想を上方修正 ＰＲＴＩＭＥが続伸、２６年２月期業績予想及び配当予想を上方修正

ＰＲ ＴＩＭＥＳ<3922.T>が続伸している。１４日の取引終了後、２６年２月期の連結業績予想について、売上高を９２億５００万円から９５億２２００万円（前期比１９．０％増）へ、営業利益を３１億４９００万円から３６億円（同９１．８％増）へ、純利益を２１億２２００万円から２４億１０００万円（同２．２倍）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を１３円２０銭から１３円６０銭（前期１０円３０銭）へ引き上げたことが好感されている。



主力のプレスリリース配信サービス「ＰＲ ＴＩＭＥＳ」が堅調に推移しており、２６年２月期第２四半期のプレスリリース件数が前年同期比１９．１％増と１３四半期ぶりに成長率が１５％を超えたことに加えて、「ＰＲパートナーサービス」がデータとＡＩのビジネス実証に対する大企業顧客からの評価が契約継続につながり、計画以上の立ち上がりを見せていることが要因としている。



なお、同時に発表した８月中間期決算は、売上高４６億７４００万円（前年同期比２０．１％増）、営業利益１８億９２００万円（同９７．４％増）、純利益１２億７２００万円（同２．０倍）だった。



