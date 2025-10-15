＜注目銘柄＞＝アシックス、スポーツスタイルが新たな柱へ ＜注目銘柄＞＝アシックス、スポーツスタイルが新たな柱へ

アシックス<7936.T>の押し目は拾っておきたい。高付加価値製品の好調や直販比率の高まりなどによる収益性向上が続く。２５年１２月期業績予想は、上期決算発表時に上方修正されたが、上振れの可能性もあり、株価は再騰から高値更新が期待できる。



注目はスポーツスタイル部門の伸長だ。日常使いのシューズを扱う部門で、プレミアムラインへのシフトを進めており、戦略的なパートナーシップやコラボレーションの継続強化に注力。２５年１２月期上期は「ＶＩＮＴＡＧＥ ＴＥＣＨ」の好調持続などで同部門の売上高は４６．４％増と大幅に伸長。カテゴリー利益も６０．９％増となった。今後もブランド価値向上を図ることで、パフォーマンスランニング、オニツカタイガーに並ぶ収益の柱に成長しよう。



２５年１２月期通期業績予想について、会社側は上期決算発表時に営業利益を１２００億円から１３６０億円（前期比３５．８％増）に上方修正した。パフォーマンスランニング、オニツカタイガー、スポーツスタイルの各部門が好調なのをはじめ、全カテゴリー、全地域で順調な進捗をみせると予想する。ただ、オニツカタイガーとスポーツスタイルの利益率改善が進んでいることから、修正値を更に上振れるとの見方もあり、調査機関によっては１４００億円台を見込むところもある。（仁）



