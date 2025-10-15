ライズ・コンサルティング・グループ<9168.T>が３日ぶりに反発している。１４日の取引終了後、２６年２月期の配当予想を期末一括１４円から２１円（前期９円）に増額修正したことに加えて、１４日付で東京証券取引所プライム市場への市場区分変更申請を行ったと発表したことが好感されている。より一層の社会的信用力や知名度の向上を図り、中長期での成長や企業価値の更なる向上を実現することが目的。承認日や承認の可否などは不確定で、承認が受けられない可能性もある。



同時に発表した８月中間期連結決算は、売上高４３億６１００万円（前年同期比２１．８％増）、営業利益９億９３００万円（同２１．３％増）、純利益７億６００万円（同２１．０％増）だった。人員獲得が好調に推移したことでコンサルタント人員数が着実に伸長したことに加えて、稼働率が９１％と高水準を維持したことが寄与した。また、昇格による新役職単価の適用を順次実行したことや、採用費用が計画よりも抑えられたことなどから、営業利益は計画を上回って進捗した。



なお、２６年２月期通期業績予想は、売上高９５億３８００万円（前期比２４．２％増）、営業利益２２億８６００万円（同１６．７％増）、純利益１６億５１００万円（同１６．４％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS