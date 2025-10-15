

フランスのサービスエリアで見かけたパリやエッフェル塔にまつわる観光グッズ（筆者撮影）

【写真】国が変わればサービスエリアも変わる。フランスのサービスエリアはやっぱりフランスらしかった！

ここまで「高速道路『最高速度150km/hへ』欧州で新たな動き」「東京タワー超え『世界一高い橋』意外な場所に」と、2回にわたってフランスの高速道路にまつわる話題を取り上げてきた。

今回は、その集大成としてサービスエリアを中心としたフランスのハイウェイ（オートルート）の最新事情をお伝えしたい。

フランスで、サービスエリアは「Aire（エール）」と表示される。たとえば、「Aire de la Vidauban Sud（ビドバーン南サービスエリア）」というようにだ。

日本の高速道路では、サービスエリア（SA）が原則50kmごと、規模の小さいパーキングエリア（PA）が15〜20kmごとに設置されているが、フランスではそれよりも間隔が少し広い印象を受けた。



あるサービスエリアの駐車場で見たのは、あのセザンヌの絵。これについては後述する（筆者撮影）

なお、店舗などがある大規模なサービスエリアも駐車場とトイレしかないような小規模なパーキングエリアも、呼称はともにAireで同じである。

フランスらしさをアートに感じる

これまで多くの国で高速道路の休憩施設を利用してきた中で、日本ほど地域色が豊かなサービスエリアが用意されている国は見たことがない。

しかし、フランスでは売店に地域の名産品や観光用のグッズが置かれているところが多く、日本並みとはいかないまでも、エリアごとに立ち寄る楽しみが多かった。

フランスの休憩施設を訪れてまず驚くのは、コーヒーのコーナーが充実していることである。



タッチパネル操作で購入するコーヒーマシンが並ぶ（筆者撮影）

どのエリアもセルフのコーヒーマシンがずらりと並んでいて、老若男女がその前に並んでいる。カフェ文化の歴史が長いフランス人にとっては、トイレと同様にサービスエリアのマストアイテムなのかもしれない。

次に驚いたのが、トイレへのアプローチ。通路の両側が、アートで溢れている施設が多い。どのアートもあまりに見事で、トイレの入り口を見逃してしまいそうなところもあった。

【写真】フランスのサービスエリアで見たお土産やアート（！）を見る



サント・ヴィクトワール・エリアのトイレの入り口（筆者撮影）

ちなみに昨年、レンタカーを運転したドイツやオーストリアの高速道路では、通行料が無料である代わりに、サービスエリアのトイレの使用は有料で、1〜1.5ユーロほどを払わないと利用できないところがほとんどだったが、フランスは高速道路の大半が有料である一方、休憩施設のトイレでさらに課金されることはない。

つまり、日本と同様である。隣り合うフランスとドイツで見事に逆になっているのが、おもしろい。

地方の名産…ワインも買える！

売店では、実にさまざまなものが売られている。飲み物だけでなく、子ども用の絵本、日用雑貨、周辺地域の名産品もあった。たとえばチーズ、ワイン、ラベンダーの香水、観光地のお土産屋にあるような地名が入ったマグカップなど。

酒類は基本的に置いていない日本のサービスエリアとの違いは、やはりワインが売られていることだろう。



サービスエリアで販売されていたワインの数々（筆者撮影）

フランスには、シャンパーニュ、ブルゴーニュ、ボルドーなど世界的に著名なワイン産地が数多くあるが、その付近のサービスエリアではワインの品ぞろえも豊富であった。

旅行に必要なものとして、道路地図もさまざまな種類のものが販売されていた。フランス全土の地図、フランスを4分割した地図、地方ごとの地図、近隣の都市地図、ハイキング用の地図など、実にバラエティ豊かである。



さまざまなタイプのミシュランの地図が売られている（筆者撮影）

日本のサービスエリアでは、カーナビゲーションが普及して紙の地図の必要性が薄れたこともあって、地図はほとんど置いていないが、フランスや昨年走ったドイツなどでは、まだ紙の地図は健在だ。

実は今回の旅に出る前、東京都内の大型書店で、ドライブの助けにとフランス全土の道路地図を求めたのだが、以前置いてあった店でも扱いがなくなっていて、地図の専門店で入手することとなった。

そのフランスで地図出版を担う老舗は、実はあの「ミシュラン」である。

タイヤメーカーのミシュランは、旅のガイドブック（ミシュランガイド）や食の格付け本（レストラン・ホテルガイド）などの発行でも知られているが、道路地図にも定評がある。

紙の地図を使って旅をしてきた筆者のような者にとって、サービスエリアに豊富な地図が置かれているのを見るのは、何となくうれしいものだ。



プロヴァンスのサービスエリアでは香水なども販売されていた（筆者撮影）

食事のバラエティさは日本が一番

サービスエリアは、旅行者にとって食のオアシスでもある。フランスに限らずヨーロッパ各地でドライブ旅行をする場合、一般道で食事をする店を探すのは容易ではない。

日本では都市の郊外に、ラーメン、うどん、パスタ、回転すしなどの飲食店（とりわけ駐車スペースを広く取った全国チェーン店）が多いが、フランスの郊外にそういった店は“ほぼゼロ”といってよい。また「道の駅」のような施設も見かけない。

しっかりしたレストランを街中で探すこともできるが、こうした店だと入店から注文、そして食事、お勘定とかなり時間がかかる。その意味でも、サービスエリアの食事処の存在はありがたい。



サービスエリアの食事コーナー。温めて出してくれる（筆者撮影）

ただし、ラーメン屋や丼の店、和洋中がそろうファミリーレストラン……と日本のようにバラエティに富んではおらず、パン（総菜パンを含む）やピザ、ハンバーガーなどを扱う店がほとんどだ。

たまにチェーン店が入っていても、マクドナルドやバーガーキングであり、日本で受けられるようなサービスエリアごとの食事の楽しみというにはほど遠い。日本のサービスエリアが、食とお土産の充実度で世界のトップクラスであることを実感する。

今回の旅では、サービスエリアのユニークな催しに出会った。それはポール・セザンヌの故郷に近いサービスエリアで開かれていた「美術展」である。



セザンヌの絵が飾られているサービスエリアの施設（筆者撮影）

セザンヌは、南フランスの「エクス＝アン＝プロヴァンス」に生まれた画家。印象派から後に新たな絵画手法を開花させ、近代絵画の父と呼ばれるフランスの巨匠である。

彼は故郷に近い「サント・ヴィクトワール山」という岩山を多くモチーフとして描いたが、その山を間近に仰ぐその名も「サント・ヴィクトワール・サービスエリア」で、彼の代表作が惜しげもなく飾られていたのである。

といっても本物ではなく、コピーが駐車場から建物へのアプローチやレストランの天井から吊り下げられたパネルなどに施されているのであるが、一人の画家をこうしてショーアップするサービスエリアを見たのは初めて。その力の入れ具合、あるいは「郷土愛」に驚いた。



冒頭で紹介した写真は、まさに「セザンヌ」美術展の展示物のひとつだ（筆者撮影）

ガソリン価格は日本の約2倍

筆者は海外でガソリンを入れるとき、サービスエリアのガソリンスタンドを使うことが多い。それが最も確実だからだ。

フランスで目新しかったのは、走行中の高速道路のところどころに、この先5カ所ほどのエリアのガソリン価格が表示されていて、比較できるようになっていたこと。利用者は、価格を比べてどこでガソリンを入れるかを選べるのである。



サービスエリアのガソリンスタンド（筆者撮影）

ガソリン価格は、日本のレギュラーガソリンに相当する「SP95−E10」という油種で1リットルあたり1.7ユーロから1.9ユーロ。円換算で300円オーバーと日本の2倍近くもするので、かなり高く感じる。

ヨーロッパでハイブリッド車や電気自動車が普及する背景には、このガソリンの価格もあるのかもしれない。



価格の単位はユーロで、一番上がレギュラーガソリン（筆者撮影）

ちなみに、今回の旅で体感したフランスの物価は、地域や商品によって差はあるものの、ガソリンと同じくおおむね日本の1.5倍から2倍くらい。

サービスエリアなどで売られる500mLのペットボトルは2.5〜3ユーロ（500円前後）、スーパーで見かけた鮭のおにぎりは600円ほどと、どちらも円換算すると購入をためらう値段であった。

また観光施設の入場料も、ルーブル美術館が大人1人22ユーロ（約4000円）、ロワール渓谷で1、2の人気を争うシャンボール城が19ユーロ（約3500円）となかなかの高値である。



相対的に安くなった日本の物価はすでに常識になりつつあるが、あらためて彼我の経済格差を感じざるをえない旅でもあった。

それでもフランスのサービスエリアは、さまざまな点で充実しており、現地を自身で運転する機会があれば、ぜひ体験してみてほしいと思う。

【写真】もう一度じっくり見たいフランスのサービスエリアの風景

（佐滝 剛弘 ： 城西国際大学教授）