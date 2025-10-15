ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』出演の前田敦子、「この世界に入ったきっかけが柴咲コウさんだった」と告白

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は11月19日（水）夜10時より、柴咲コウさんが主演を務めるオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』（全6話）を無料配信。このほど同作への、浅香航大、橋本淳、影山優佳、鈴木浩介、前田敦子の各氏の出演を発表しました。

■浅香航大、橋本淳、影山優佳、鈴木浩介、前田敦子の出演が決定！

スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の“禁断の攻防戦”を描く、ABEMA新オリジナルドラマ『スキャンダルイブ』。

誰しもどこか気になってしまう芸能界のスキャンダル。しかし、その裏側では、いったいどんな人たちの、どんなドラマが隠されているのか……。

『スキャンダルイブ』は、一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいくサスペンスドラマです。

https://www.youtube.com/watch?v=TI_IQywhnZg&t=2s

主演は柴咲コウさんが務め、突如週刊誌より所属俳優のスキャンダル記事掲載の告知を受け奔走する芸能事務所社長・井岡咲（いおか・さき）を演じます。

また、川口春奈さんが柴咲さんと初共演し、柴咲さん演じる咲にスキャンダル記事を突き付ける芸能週刊誌記者・平田奏（ひらた・かなで）を演じます。

なお、主題歌には柴咲コウさんの書き下ろし新曲「Awakening（feat. LITTLE）」が決定し、ドラマの世界観に華を添えます。

今回、出演を発表した浅香航大、橋本淳、影山優佳、鈴木浩介、前田敦子の各氏は、柴咲さん演じる井岡が社長を務める芸能事務所・Rafale（ラファール）に関係する人物をそれぞれ演じます。

浅香航大さんは、川口さん演じる奏に不倫スキャンダルがリークされてしまう、Rafaleの看板俳優・藤原玖生（ふじわら・くりゅう）を、橋本淳さんは、Rafaleの副社長・香川誠（かがわ・まこと）を、影山優佳さんは、浅香さん演じる玖生のマネージャー・森彩花（もり・あやか）をそれぞれ演じます。

そのほか、鈴木浩介さんはRafaleの顧問弁護士・戸崎勉（とざき・つとむ）を、前田敦子さんは元アイドルで玖生の妻・藤原未礼（ふじわら・みれい）を演じます。

■影山優佳「みんなが知りたい“芸能界の今”を鋭角に捉えている」

クランクインイン時に行ったインタビューではそれぞれ、同作に関し以下のように語っています。

「エンタメとして表に出す価値のある作品だと信じて僕も臨みたいと思っています（浅香さん）」。

「昨今、なにが真実というものなのかが本当にわからない状態で、真実も捏造できますし、そういった状態の中でこういうドラマをつくれるというのは本当に面白い（橋本さん）」。

「私含めみんなが知りたいと思う“芸能界の今”みたいなものを鋭角に捉えている作品だと思い、この挑戦に対して自分も一役を担えたらなという使命感が起こりました（影山さん）」。

その他、出演に関し「弁護士の役というのを聞いたので、『難しい言葉、喋ってます？』と聞いたら『まあまあ喋ってます』とのことだったので、ちゃんとやらなきゃなと思いました（笑）（鈴木さん）」。

「この世界に入ったきっかけが柴咲コウさんだったんです。柴咲さんとは以前ドラマでご一緒したことがありますが、同じ空間でお芝居をするのは初めてで、お会いしたかったので（出演意向を聞かれた際）もう即答でした（前田さん）」とそれぞれコメントしています。

記事が出るまで、あと72時間と迫る中、スキャンダルの水面下で巻き起こる、事務所と週刊誌の熾烈な争いの行方は……？

「ABEMA」は、これまで時流を捉えた番組制作をおこない、2025年には『死ぬほど愛して』『MISS KING / ミス・キング』など、精力的に新たな番組を世に生み出してきました。同作でも、スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の攻防戦を描いていきます。

主演・柴咲コウと川口春奈が初タッグを組み、スキャンダルの裏側で蠢く思惑、そして芸能界の深層に隠された“真実”へ切り込む挑戦作『スキャンダルイブ』は、11月19日 夜10時より毎週無料配信。ぜひ、チェックしてみてはいかがでしょうか。

◇『スキャンダルイブ』＜あらすじ＞

大手事務所から独立して4年、看板俳優・藤原玖生（浅香航大）を悲願の地上波ドラマ主演にこぎつけた事務所“Rafale”の代表・井岡咲（柴咲コウ）。そんな矢先、井岡の耳に飛び込んできたのは、藤原の「”不倫スキャンダル”が掲載される」という週刊誌からの告知であった。

記事の執筆者は平田奏（川口春奈）。数多の芸能人のスキャンダルを白日の下に晒してきたあの週刊文潮の記者である。

記事発売まで、あと72時間。

スキャンダルの掲載を巡り、事務所と週刊誌の熾烈な争いが火蓋を切る。

そして、スキャンダルの裏側に隠された新事実は、彼らをより芸能界の深い闇へと引き摺り込んでいく――。

誰かの思惑一つで姿を変える事実、そして次々と明らかになっていく新たな真実。

芸能スキャンダルの裏側で蠢く思惑は彼女らを一体どこへ導いていくのか。

■番組概要

ABEMAオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』

初回配信日時：2025年11月19日 夜10時〜

番組ページ：https://abema.tv/lp/scandaleve-onair

公式X：https://x.com/scandaleve_

公式Instagram：https://www.instagram.com/abema_drama_scandaleve

公式YouTube：https://www.youtube.com/@drama_ABEMA

＜キャスト＞

柴咲コウ

川口春奈

浅香航大

橋本淳

影山優佳

前田敦子

鈴木浩介

＜スタッフ＞

企画・プロデュース：藤野良太

脚本：伊東忍・後藤賢人・木江恭（storyboard ライターズチーム）

監督：金井紘

制作プロダクション：storyboard

製作著作：ABEMA

