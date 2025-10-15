OSAJIから“ヒントのかけら”がテーマの「2025 HOLIDAY MAKEUP COLLECTION」を数量限定で発売

敏感肌ブランドを展開するOSAJIは10月22日、「2025 HOLIDAY MAKEUP COLLECTION」を数量限定で発売します。

■マルチカラーパレットやリップバーム、オードトワレなどが登場

同コレクションは、“ヒントのかけら”をテーマに、視野の広がりや大切な決断のきっかけとなったものやこと、風景たちに思いを馳せたコレクションとして展開。イラストレーターのよしいちひろさんが手がけた、みずみずしいタッチのデザインも特徴となっています。

「オサジ ニュアンス スタイリング カラー パレット」（5,940円）は、2色のパウダーカラーと3色のクリームカラーによるマルチカラーパレット。パウダーはアイ・チークに、クリームはアイ・チーク・リップとして楽しめます。

「オサジ ニュアンス リップバーム」（3,190円）は、薄膜が唇にぴったりとフィットし、保湿と自然な発色を叶えるリップバーム。風景のデザインを施したジッパーバッグ入りとなっています。

ブラウンベージュにオレンジのラメをプラスした「H31 Kakukatariki〈かく語りき〉」と、サーモンピンクにブルーパープルのラメをくわえた「H32 Senzaiichiguu〈千載一遇〉」の限定2色を用意しました。

「オサジ アップリフト ネイルカラー」（2,090円）は、爪のうるおいを守るハーブエキスの配合や、水蒸気や酸素を透過する設計が特徴。

カラーはニュアンスレッドの「605 Imasokari〈いまそかり〉」、アクアグレーの「606 Shouzouga〈肖像画〉」のほか「607 Hirameki〈ひらめき〉」、「608 Ougonnoyoake〈黄金の夜明け〉」、「609 Album〈アルバム〉」、「610 Odore〈踊れ〉」の6色を用意しました。

「オサジ オードトワレ」（7,700円）は、「H01 Aruiwamirai〈あるいは未来〉」「H02 Shunkanidou〈瞬間移動〉」「H03 Hikarinotodokubasho〈光の届く場所〉」といった限定3種の香りを用意しました。

■商品概要

商品名：オサジ ニュアンス スタイリング カラー パレット

価格：5,940円

商品名：オサジ ニュアンス リップバーム

価格：3,190円

商品名：オサジ アップリフト ネイルカラー

価格：2,090円

商品名：オサジ オードトワレ

価格：7,700円

（フォルサ）