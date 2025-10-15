婦人科医監修“おりもの特化型”吸水ショーツ『モモフル』、国際生理の日・世界メノポーズデーに向け「デイリーブラ」発売

10月19日は「国際生理の日」、10月18日は「世界メノポーズデー」。

女性のからだとライフステージについて考える機会が増えるこの時期に、Vieonの機能性インナーブランド【momoful（モモフル）】は、おりもの特化型の吸水ショーツや生理用の吸水ショーツとセットで使える「モモフル デイリーブラelegant」をオンラインにて発売しました。

■婦人科医監修の吸水ショーツ

モモフルといえば“おりもの特化型” 吸水ショーツ。粘性のあるおりものの吸水や日常使いの快適さ、総レースのデザインにこだわっています。

使い捨てライナー約3〜5枚分の吸水力、抗菌・防臭機能を備え、婦人科医監修のもと安心して使える設計です。シリーズ累計販売枚数は40万枚を突破*するなど支持されています。

* 2025年8月時点 おりもの吸水ショーツとサニタリーショーツの累計販売枚数

◇吸水ショーツ監修

ショコラウィメンズクリニック院長 木崎尚子先生

ひと昔前まで、生理用品といえばナプキンやタンポンが一般的でした。しかし近年、生理用品の選択肢は広がってきています。布ナプキンや月経カップとともに注目されているのが、生理のときや日常のおりものが気になるときに使える吸水ショーツです。

吸水ショーツの特徴は、吸水シートが直接ショーツに付けられていること。生理中でも、わざわざナプキンやおりものシートを装着する必要はありません。パンツの吸水シートが、経血やおりものをしっかりと受け止めてくれます。

使用後は洗濯すれば、繰り返し使用できます。ピルやジエノゲストを内服中で不正出血があるとき、月経中ナプキンかぶれを起こしやすいとき、軽い尿もれでお困りのときにも使えます。

■吸水ショーツとセットで使える専門家監修のデイリーブラ

これまでブラジャーの展開はナイトブラのみでしたが、吸水ショーツとセットで日中も使えるブラが欲しいという要望に応える形で今回のデイリーブラが誕生しました。

女性のウェルネス課題、膣・子宮ケア等のフェムケア分野に精通し、バストアップサロンのオーナーでもある新納氏監修のもと開発。これにより、負担が少ないストレスフリーな付け心地と、美しい胸の形をキープする機能性の両立を実現しました。

女性のからだに寄り添い、ケアしながらも魅せるデイリーブラです。

◇デイリーブラ監修

バストアップサロンオーナー 新納舞里子氏

特にこだわったのは、カシュクールデザインによる美しいデコルテラインと自然な谷間の演出です。パッドで無理に盛るのではなく、自身のバストを活かして丸みのあるシルエットを形成し、内側のパワーネットで厚みを加えることなく理想的なラインをサポートします。さらに、輝くレースをあしらうことで女性らしさや可愛らしさも表現しています。

生地選びにもこだわり、肌に直接触れる部分には敏感肌の方にも着用いただける通気性の高い素材を採用。伸縮性のある生地で程よくフィットし、快適な着心地です。「輝くバストへ」というメッセージを込めた、補整力・快適性・デザイン性を兼ね備えた一枚です。

■「モモフル デイリーブラelegant」商品詳細

★高級溢れる総レース仕立て吸水ショーツelegantシリーズとセット使いが可能

総レースのおりもの吸水ショーツelegant、サニタリーショーツelegantとのセット使いが可能。365日ケアしながらも魅せるブラ＆ショーツです。

★デコルテを美しく魅せる、上品カシュクールデザイン

胸元を優しくクロスさせたカシュクールデザインは、美しいVラインでデコルテを綺麗に見せ、自然で女性らしい谷間を演出します。

★ノンワイヤーでストレスフリー、気になるハミ肉は「I ボーン」で集め美しさをキープ

ソフトなIボーン（両脇サイドに縦に入れた芯）が支えとなることで、時間が経ってもバストの形が崩れにくく、 ノンワイヤーでありながら朝つけたての美しいシルエットをキープします。

★厚いパッドで“盛る”は卒業、パワーネットで自然なリフトアップ

カップの内側に薄い伸縮性に優れた特殊なパワーネットを採用。 厚みや重さを足すことなく、自身のバストを活かし、ふっくらと丸みのある自然なバストラインを形成します。

★体調による微妙なサイズの変化に柔軟に対応する3連×4段階ホック

快適な着け心地の鍵となるホック部分は広い面で背中を支える安定感抜群の3連×4段ホックを採用。気になる背中の段差を改善し、後ろ姿まですっきりと美しく魅せながら、一日中快適なホールド感を持続します。

■商品概要

「モモフル デイリーブラelegant」

メーカー希望小売り価格：各3,828円

サイズ：S,M,L,XL

カラー：スワンブラック、ペルシャピンク、グレイスネイビー、ミントシャーベット

素材：レース:ナイロン90% ポリウレタン10% 裏布:ナイロン75% ポリウレタン25%

流通/発売日：

・10月3日：公式サイト、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Qoo10

https://vieon.co.jp/lp?u=dailybra_elegant_pr

・10月中旬〜：Amazon

（エボル）