TWICE、映画『ONE IN A MILL10N』公開に向けたメッセージ付きスペシャル映像が到着「奇跡みたいな“愛”だと思うんです」

TWICEの韓国デビュー10周年を記念したドキュメンタリー映画『ONE IN A MILL10N』の10月24日の公開に向けて、TWICEメッセージ付きスペシャル映像が公開された。

■チェヨン「大切な瞬間と愛がたっぷり詰まった映画」

まず前半の映像では、メンバーが日本語でファンへの感謝と映画に込めた想いを告白。サナは「デビューしてから10年間、みんなからたくさんの愛をもらって、だんだん大きなステージに立てるようになり、世界中のONCEが応援してくれるのが夢みたいです！」と、10年間の歩みをファンとともに振り返る。

また、本作のために2024年から行われた撮影の裏側にも言及。ミナは「率直な思いを話したインタビューや、メンバーで集まって話し合ったりもしました」と、長期の撮影中に温かい時間もあったことを明かした。さらに、ダヒョンからの「それぞれの個性を生かした様々なシーンも用意されているんですよね？」という問いかけに、ミナは「はい！ 私は水中シーンの裏側が見られちゃいます！」と笑顔でコメント。各メンバーの魅力が詰まった特別なパートにも期待が高まる。

また、チェヨンは、本作について「私たちTWICEが10年間積み重ねてきた大切な瞬間と愛がたっぷり詰まった映画」と説明。本作がTWICEとONCE（＝ファン）の揺るぎない絆の強さを体感でき、より深く感じられる内容となっていることは間違いなさそうだ。

後半の映像は、TWICEというグループの10年間の軌跡からさらに深く踏み込み、本作の重要な要素であるメンバー9人それぞれの“物語”の一端が、初めて垣間見えるものに。映し出されるのは、これまで見せることのなかったあらたな挑戦、アーティストとしての成長、そして自身の内面と向き合うパーソナルな姿。これらは単なるソロ活動の記録ではなく、“9人9色”の魅力を持つ彼女たちが、なぜ唯一無二のグループ「TWICE」として輝いているのか、その秘密に迫る重要なパートとなっている。

そして、そんな一人ひとりの“物語”を映し出す映像に重ねられるように、ファンであるONCEへの感謝、そしてお互いへの深い絆が、メンバー自身の言葉で紡がれていく。「奇跡みたいな“愛”だと思うんです」と、10年の道のりの中で得た“かけがえのない仲間”という宝物について語り、「40歳になっても一緒に」と未来への希望を語る姿からは、グループの未来に向けた強い決意と、互いを想い合う温かい関係性が浮かび上がってくる。

■映画情報

『ONE IN A MILL10N』

10月24日（金）より全国ロードショー

出演：TWICE

配給：TOHO NEXT

(C) 2025 MYSTIC STORY Inc. All Rights Reserved.

