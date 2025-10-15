15日10時現在の日経平均株価は前日比403.55円（0.86％）高の4万7250.87円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1469、値下がりは119、変わらずは23と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を117.17円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が40.40円、イオン <8267>が19.04円、ＴＤＫ <6762>が18.43円、コナミＧ <9766>が17.34円と続く。



マイナス寄与度は12.12円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、リクルート <6098>が10.2円、良品計画 <7453>が8.55円、テルモ <4543>が7.68円、ＫＤＤＩ <9433>が3.43円と続いている。



業種別では33業種中31業種が上昇し、下落はゴム製品、精密機器の2業種のみ。値上がり率1位は証券・商品で、以下、非鉄金属、機械、建設、電気機器、銀行と続いている。



※10時0分0秒時点



株探ニュース

