中国安徽省にあるマンションで、ある住民が勝手に地下室を造ったことで建物全体の32戸に亀裂が入る事態となった。

中国メディアの13日の報道によると、このマンションは同省六安市霍山県内に位置し、最上階の9階に住む女性は今年8月に問題の地下室に気が付いた。

この件はこれまでのところ解決には至っておらず、女性は自宅の壁にさまざまな亀裂が入ったことや窓の辺りの大理石がひび割れて水が染み出すなどの状況に見舞われていることを説明している。

一方、マンションの管理会社の代表者は「法律の執行権がないため制止できない」と述べ、関係当局が後続の対応を行っていることを明らかにした。

この出来事は中国のネットユーザーの関心を集め、「これって違法じゃないの？」「大型の建設機械が敷地内に入ることを会社側はなぜ許したんだ」「こんな大きな工事を誰も止めなかったの？」という驚きの声が複数の人から上がったほか、「地下室がほしいなら一戸建て住宅を買えばよかったのに」「管理費を払っているのに管理が行き届いていない。管理会社に賠償を求めたらいい」などの声も寄せられている。（翻訳・編集/野谷）