Appleのプロ向けモニター、カメラが付いてリニューアルか？
そう進化するのね！
Apple（アップル）のプロ向けディスプレイ「Pro Display XDR」、2019年にMacProと共に発表された32インチ6Kディスプレイという高品質モデル（お値段72万8800円からというバケモノですが）。
このプロフェッショナルツールに、新モデル登場の噂が聞こえてきました。
ベータ版から発掘、カメラ付きのXDRディスプレイ？
噂の出どころは…リークではなく、なんとベータ版から。最新の「macOS Tahoe」のベータ版に、
・Pro Display XDR Camera
・Pro Display XDR Desk View Camera
のコードが含まれているそうな。
注目は「Camera」の記述ですね。つまり次のモデルはカメラ対応、しかも2モデル出るということになります。
「Desk View Camera」モデルは、手元を映し出せるデスクビュー対応ってことですよね。M4のMacBook Airにも搭載されている機能で、カードゲームでデュエルできるくらいの便利カメラ。
新しいMacBook Airで叫ぶほどテンションがあがったのは、この機能でした
Desk Viewじゃない「Camera」モデルも、おそらくセンターフレームカメラ（広角で撮って被写体を中央に捉える）対応かと思います。
Pro Display XDRって「プロ向けです！ 画面のクオリティ追求！」
…みたいな方向性かと思ってましたけど、MacBookシリーズの進化点を組み込んできているのもいいですねー。
このディスプレイを求める人は本当に限られてくるでしょうが、より実務的に使いやすくなりそうで、現代的な使い勝手も組み込まれた良アップデートでは？
Source: MacRumors