そう進化するのね！

Apple（アップル）のプロ向けディスプレイ「Pro Display XDR」、2019年にMacProと共に発表された32インチ6Kディスプレイという高品質モデル（お値段72万8800円からというバケモノですが）。

このプロフェッショナルツールに、新モデル登場の噂が聞こえてきました。

ベータ版から発掘、カメラ付きのXDRディスプレイ？

噂の出どころは…リークではなく、なんとベータ版から。最新の「macOS Tahoe」のベータ版に、

・Pro Display XDR Camera ・Pro Display XDR Desk View Camera

のコードが含まれているそうな。

注目は「Camera」の記述ですね。つまり次のモデルはカメラ対応、しかも2モデル出るということになります。

「Desk View Camera」モデルは、手元を映し出せるデスクビュー対応ってことですよね。M4のMacBook Airにも搭載されている機能で、カードゲームでデュエルできるくらいの便利カメラ。

新しいMacBook Airで叫ぶほどテンションがあがったのは、この機能でした

Desk Viewじゃない「Camera」モデルも、おそらくセンターフレームカメラ（広角で撮って被写体を中央に捉える）対応かと思います。

Pro Display XDRって「プロ向けです！ 画面のクオリティ追求！」

…みたいな方向性かと思ってましたけど、MacBookシリーズの進化点を組み込んできているのもいいですねー。

このディスプレイを求める人は本当に限られてくるでしょうが、より実務的に使いやすくなりそうで、現代的な使い勝手も組み込まれた良アップデートでは？

