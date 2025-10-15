奈緒、人気アナ＆芸人との仲良しオフショットが話題「混ざりてぇ〜〜」「すごいメンツ」
俳優の奈緒（30）が15日までに、自身のSNSを更新。人気アナや芸人とオフの時間を楽しむ仲良し3ショットを公開した。
【写真】混ざりてぇ…仲良しならではの表情を見せる奈緒＆水卜アナ＆しずちゃん
奈緒は「皆さん、こんばんは」と書き出すと、「先日、水卜さんとしずちゃんとご飯に行きました」と3ショットの写真とともに報告。「水卜さんとはZIP以来、念願叶い幸せな夜でした。楽しい時間を企画してくれるしずちゃん、いつもありがとう」と感謝をつづった。
この投稿には「混ざりてぇ〜〜」「すごいメンツ」「なんて楽しそうなご飯会…」との反響が寄せられている。
