◇キリンチャレンジカップ2025 日本 3-2 ブラジル(14日、東京スタジアム)

サッカー王国ブラジル代表から歴史的な勝利を挙げた日本代表。ゴールを決め、その立役者となった南野拓実選手、中村敬斗選手、上田綺世選手の3人が、試合後に試合を振り返りました。

0-2とビハインドの後半に日本の1点目を記録した南野選手は、「僕らの反撃のゴールだったんで、勝利につながって最高です」と語ると「前半引いて、ゼロで終わりたかったですが、2失点しもう失うものはなかった」と後半になって積極的に攻撃を仕掛けることができた理由を明かしました。

同点となる日本の2点目のゴールを挙げた中村選手は「伊東選手がいいクロスを上げてくれることは知っていたので、信じて走り込むことが出来てよかったです」と昨季までスタッド・ランスでチームメートだった伊東選手とのコンビネーションが発揮されたゴールであったことを明かすと、後半によい戦いができたことについては「後半にチームとして前から行こうと、プレッシング行って、受け身になりすぎずにプレーしようと変えました」と意識の変化を指摘しました。

そしてパラグアイ戦に続き、値千金の逆転ゴールを決めた上田選手は「なかなか前半からチャンスが作れなかったですけど、チャンスが少しずつ増えている感覚もあったので、取れる自信はありました」と2試合連続ゴールに納得の表情を見せます。ワールドカップの目標を聞かれると「チームと同じ優勝です」と語り、約束してくれますかと問われると「約束はできないですけど」と苦笑い。それでも「僕も含めてみんな成長しているので、目指せる場所にはいると思います」と自信を語りました。