【GUの新作グレーワンピ】が可愛い！ 大人が真似したい♡「着回しコーデ」

何を着るか迷いがちな秋。そんな時は、気分に合わせた着回しを楽しめる「セットアイテム」が便りになるかも。今回リサーチして見つけたのは【GU（ジーユー）】のグレーワンピです。ミニワンピとニットトップスがセットになったこのアイテムは、重ねて着ても単品で着てもサマになる優秀さが魅力。特に上品なグレーは、ほどよい抜け感をプラスしてくれそうです。

セットワンピで作るきれいめカジュアルコーデ

【GU】「2ピースニットミニワンピース by rokh」\4,990（税込）

襟付きのニットトップスと、キャミソール型のミニワンピがセットになったお得なアイテム。そのままセット着るだけで、きれい見えを狙える好バランスなコーデが完成。優しげなグレーがモノトーンコーデに女性らしい抜け感をプラスしてくれます。ミニ丈を活かしてパンツとレイヤードすれば、大人も着こなしやすい、トレンド感のあるチュニック風コーデに。

トップスの単品使いでこなれたジーンズコーデに

ニットトップスだけをジーンズと合わせたカジュアルコーデ。襟付きデザインと上品な編み柄が、ラフすぎず好印象です。形や色がシンプル寄りで合わせやすいから、柄小物などを効かせて個性を出すのも◎ ワンピーススタイルとは180度印象が変わり、着こなしの幅をぐっと広げてくれそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M