奈緒「ZIP以来、念願叶い」水卜麻美アナと食事会、しずちゃん含めた“仲良し3ショット”

女優の奈緒（30歳）が10月14日、自身のX（Twitter）を更新。日本テレビの水卜麻美アナ、南海キャンディーズのしずちゃん（山崎静代）との“仲良し3ショット”を披露している。



奈緒はこの日、「皆さん、こんばんは 先日、水卜さんとしずちゃんとご飯に行きました。水卜さんとはZIP以来、念願叶い幸せな夜でした。楽しい時間を企画してくれるしずちゃん、いつもありがとう」と3ショットを投稿。



これにファンからは「ステキな3人」「かわいい〜！」「いい笑顔ですね！」などの声が寄せられている。



奈緒は2021年10月から、水卜アナがMCを務める「ZIP！」の金曜パーソナリティーを担当。さらに2023年4月からも「ZIP！」の金曜パーソナリティーとして共演した。また、しずちゃんとは以前から仲が良く、メディアでもしばしば交流を明かしている。