暑さは人間だけでなく、猫にとっても大きな負担になります。ある飼い主さんは、エアコンが突然使えなくなってしまった日、猫ちゃんが少しでも快適に過ごせるようにと首に保冷剤を巻いてあげたそうです。すると、猫ちゃんも嫌がることなく、そのまま大人しくしていたのだとか。投稿はX（旧Twitter）にて、195.6万回以上表示。いいね数は9.3万件を超えました。

首に保冷剤巻かれてるの見つけて可愛い

今回、Xに投稿したのは「てと」さん。登場したのは、猫のてとちゃんです。

飼い主さんによると、エアコンが故障して冷房が効かなくなった2年前のとある日、部屋の中はかなり暑くなってしまったそうです。そんな状況でも、てとちゃんが少しでも快適に過ごせるようにと、首元に布でくるんだ保冷剤を巻いてあげたとのこと。

てとちゃんは抵抗することなくじっとしていて、その姿がとても可愛かったそうです。たしかに布の柄と相まって、とっても可愛らしいですね。

てとちゃんの可愛さにX民もほっこり

首元に保冷剤を巻いてもらっていたてとちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「オテテ、キュッて揃えてて可愛いですねぇ」「保冷剤巻かれて受け入れてるのがかわいい」「『巻かれました』感がかわいいですね」「保冷剤入れも猫ちゃん柄なのがこれまたいいですね」などの声が多く寄せられていました。どうやら、てとちゃんの可愛さはSNSを通じて多くの人に届いたようですね。

Xアカウント「てと」では、猫のてとちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。てとちゃんの投稿はどれも可愛さ満点のものばかりです。

