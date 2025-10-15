100均もついにここまできたか！100円じゃないけどそれでも安すぎ！機能性抜群な専用バッグ
商品情報
商品名：自転車フロントバッグ
価格：￥330（税込）
販売ショップ：ダイソー
300円で買えると思わなかった！ダイソーの『自転車フロントバッグ』
専門店並みにクオリティが高い、優秀な自転車グッズが揃っているダイソー。またしても凄いアイテムを発見しました！
今回ご紹介するのは、こちらの『自転車フロントバッグ』。自転車に取り付けられる便利なバッグです。
価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では、自転車グッズ売場に陳列されていました。
張りがある素材が使用されており、お値段の割に形がしっかりしています。
リフレクターが付いているので、夜間もしっかり存在をアピールでき、安全性も高めることができます。
しずく型のバッグなので、収納力は控えめでそこまでたくさん入りません。
サングラスと帽子を入れてみましたが、プラスアルファで小物が少し入るかな…といった感じです。
スマホを入れたまま操作できるのも嬉しいポイント！
停車中にナビを確認したいときも、サッと操作できてスマートです。
ポケットに入れるだけなので、スマートフォン専用ホルダーよりも簡単に着脱できる点もメリットです。
ベルトが付いており、自転車に固定させることができます。
アジャスターで簡単に長さを調節ができて便利です。
よく使う小物をひとまとめに◎必要な物をサッと取り出せて便利！
早速自転車に装着してみました。
停止した際にタオルなどを取り出せて便利です。
ハンドルのバー部分にしっかりと取り付けられるので、走行中も安心できました！
今回は、ダイソーの『自転車フロントバッグ』をご紹介しました。
自転車グッズが続々と増えているダイソーですが、バッグまでお手頃価格で購入できるとは驚きました！普段から自転車を利用している方、趣味でよくツーリングに行く方におすすめです。
ダイソーでお買い物の際に、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。