100均もついにここまできたか！100円じゃないけどそれでも安すぎ！機能性抜群な専用バッグ

専門店並みにクオリティの高い自転車グッズが、続々と登場しているダイソー。またしても凄いアイテムを発見しました！今回ご紹介するのは『自転車フロントバッグ』。なんと330円（税込）という、他店ではありえない値段で販売されていて驚きました！小物をまとめるのに便利なだけでなく、機能的で優秀です◎

商品情報

商品名：自転車フロントバッグ

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

300円で買えると思わなかった！ダイソーの『自転車フロントバッグ』

今回ご紹介するのは、こちらの『自転車フロントバッグ』。自転車に取り付けられる便利なバッグです。

価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では、自転車グッズ売場に陳列されていました。

張りがある素材が使用されており、お値段の割に形がしっかりしています。

リフレクターが付いているので、夜間もしっかり存在をアピールでき、安全性も高めることができます。

しずく型のバッグなので、収納力は控えめでそこまでたくさん入りません。

サングラスと帽子を入れてみましたが、プラスアルファで小物が少し入るかな…といった感じです。

スマホを入れたまま操作できるのも嬉しいポイント！

停車中にナビを確認したいときも、サッと操作できてスマートです。

ポケットに入れるだけなので、スマートフォン専用ホルダーよりも簡単に着脱できる点もメリットです。

ベルトが付いており、自転車に固定させることができます。

アジャスターで簡単に長さを調節ができて便利です。

よく使う小物をひとまとめに◎必要な物をサッと取り出せて便利！

早速自転車に装着してみました。

停止した際にタオルなどを取り出せて便利です。

ハンドルのバー部分にしっかりと取り付けられるので、走行中も安心できました！

今回は、ダイソーの『自転車フロントバッグ』をご紹介しました。

自転車グッズが続々と増えているダイソーですが、バッグまでお手頃価格で購入できるとは驚きました！普段から自転車を利用している方、趣味でよくツーリングに行く方におすすめです。

ダイソーでお買い物の際に、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。