老けない・ダサくない！プロが教える40代にちょうどいい眉メイク

皆さまこんにちは、美眉のプロSAORIです。40代になると顔立ちや雰囲気が落ち着いてくる一方、眉の描き方次第で「老けて見える」「流行遅れに見える」といったお悩みも出てきます。大人の女性にふさわしいのは、派手すぎず地味すぎない洗練されたバランス眉。今回は美眉のプロの視点から、40代にちょうどいい眉メイクのポイントを解説します。

POINT―世蕕いアーチで優しい印象に

直線的すぎる眉はきつい印象に、丸すぎる眉は幼く見えやすいものです。

40代におすすめなのは、ゆるく丸みを持たせたアーチ。

骨格に沿って描くことで、自然なリフトアップ効果も期待できます。まずはアイブロウペンシルで外枠を描きます。

外枠の中を埋めるように描いていきます。ゆるい曲線を意識しましょう。

POINT⊃Г枠運Г茲螢錺鵐函璽麑世襪

濃すぎる眉は、老け見えの原因になります。

髪色よりワントーン明るいアイブロウを選ぶことで、表情が柔らかく若々しい印象になります。

グレーやダークブラウンよりも、アッシュブラウンやモカ系がおすすめです。

POINTＬ嗄れを整えて立体感を出す

毛流れがぼさぼさの眉は、老け見えの原因になってしまいます。

アイブロウペンシルで輪郭を整えたら、アイブロウパウダーで隙間を埋め、最後に眉マスカラで毛流れを整えましょう！

毛並みを立てて整えることで、ふんわり立体的な仕上がりになります。

40代の眉メイクは「頑張りすぎない」のがポイント。ほんの少しの工夫で、顔全体の印象は驚くほど変わります。毎日のメイクに取り入れて、自分らしい大人の美眉を楽しんでみてください。