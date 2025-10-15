100均で買ったら超快適！見た目だけだと思ったのに！想像以上に便利だったミニミニバッグ

ダイソーで可愛いミニミニアイテムを発見！ボストンバッグがそのままミニチュアになったようなアイテムなのですが、見た目が可愛いだけじゃなかったんです。ちゃんとバッグとして使えるスグレモノで、鍵や細々としたガジェットなどの持ち運びにぴったりなんです！早速チェックしていきましょう♪

商品情報

商品名：キーリング付ミニボストンバッグ

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

おもちゃじゃないよ！ホンモノだよ！ダイソーで見つけたユニークアイテム

ダイソーでミニミニサイズのボストンバッグを発見！ボストンバッグがそのままミニチュアサイズになったユニークなアイテムで、まるでおもちゃのようです。

カラビナ付きでバッグに付ければ、バッグチャームに！もちろんただのキーホルダーではありません。

本当にミニバッグとして使えるアイディア商品なんです。

可愛いだけじゃない！機能的なミニバッグ

『キーリング付ミニボストンバッグ』の内側には、キーリング付き。そのため、サッと取り出しが可能です。

容量としてはBluetoothイヤホンが入るサイズ感。ケーブル類など、細々としたガジェットを持ち運ぶのにちょうどよさそうです。

またサイドはメッシュ生地になっています。

フロントポケットもお飾りではなく、本物！ガム1個分ほどのサイズですが、ちゃんと使えますよ。

今回はダイソーで購入した『キーリング付ミニボストンバッグ』をご紹介しました。デザイン性だけでなく、機能性も◎なアイテム！

色違いもあるので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。