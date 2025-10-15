アガった本人までびっくりの倍満だった。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月14日の第1試合で赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）が東1局、いきなり倍満をアガるロケットスタート。高打点が約束されたリーチだったものの、予想外に点数が伸びたことで、浅見自身も驚くことになった。

今シーズンのMリーグは、かなり高打点が飛び交っている。既に2度の役満が達成され、裏ドラの大サービス「裏3」も頻出。それに連れて満貫、跳満よりはるかに出現率が低いとされる倍満も、連日のようにアガられている。そんな「倍満警報」の流れを受けるかのように、この試合でもいきなりやってきた。

浅見の配牌は両面ターツが1つも面子なしだったが、1巡目にドラの8筒を引き入れて2つ目の面子が完成。グッと手が締まった。さらに2巡目に赤5筒を引いて打点アップ。そして4巡目に赤五万も引き込み、アガれば満貫まで上昇した。5巡目、淀みなく2筒を引いて5・8索の両面待ちでリーチ。ツモなら跳満以上が確定した。

アガリにも大した時間はかからなかった。2巡後の7巡目、5索をツモってこの時点で跳満。さらに裏ドラを確認すると、雀頭になっていた5筒2枚が裏ドラに化けた。リーチ・ツモ・平和・赤2・ドラ・裏ドラ2の8翻の倍満成就。まさかの高打点にアガった直後、浅見もびっくりしたような表情を見せた。試合後の浅見は「赤と裏ドラで麻雀やっちゃって、ついてました（笑）」と笑顔を見せると、強烈な一撃を見届けたファンは「浅見にしかあがれない倍満」「これが麻雀」「自分もビックリｗ」「倍満出過ぎ」と驚きまくっていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

