¡¡15Æü¸áÁ°7»þ40Ê¬¤´¤í¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±ØÆî1ÃúÌÜ¤ÎJRÌ¾¸Å²°±Ø¶á¤¯¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤ÆÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿3¿Í¤¬·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¡£3¿Í¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤¦¤Á30Âå¤°¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤È40Âå¤°¤é¤¤¤Î½÷À¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡¢ÊÌ¤Î40Âå¤°¤é¤¤¤Î½÷À¤Ï°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°¦ÃÎ¸©·ÙÃæÂ¼½ð¤Ï¡¢3¿Í¤ò¤Ï¤Í¤¿¤È¤·¤Æ¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê²á¼º½ý³²¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¾¸Å²°»ÔËÌ¶è¡¢¿¦¶ÈÉÔ¾ÜÌÄ³¤ÍÎÍÆµ¿¼Ô¡Ê71¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£¡Ö¿Í¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï2023Ç¯1·î¤´¤í¤Ë±¿Å¾ÌÈµö¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½ð¤ÏÇ§ÃÎµ¡Ç½¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤ò´Þ¤á¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½¾ì¼þÊÕ¤Ç¤Ï²£ÃÇÊâÆ»¤Ê¤É¤ÎÄÌ¹Ô¤¬°ìÉôµ¬À©¤µ¤ì¤¿¡£Æ»Ï©¤Ë¤Ï¼«Æ°¼Ö¤Î¥¿¥¤¥ä¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¤ä¥¬¥é¥¹¤È¤ß¤é¤ì¤ëÇËÊÒ¤¬»¶¤é¤Ð¤ê¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤¬ÉÔ°Â¤²¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÌ¾Å´¥Ð¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Î½ÐÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Ç¡¢±ØÅì¸ý¤«¤éÆî¤ËÌó700¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿¸òº¹ÅÀ¡£¼þÊÕ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¡£