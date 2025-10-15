元NMB48のタレント福本愛菜（32）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。第1子とともに、大阪・関西万博を楽しんだことを報告した。

福本は「大阪関西万博 仕事では何回も行ったけど、プライベートでも周りたい!って思ってこの間行ってきました」と報告した。

続けて「短時間だけやったけど大阪ヘルスケアパビリオンとアメリカ館いけて大満足 半年って長いと思ってたけど過ぎるの早くて、あっという間に閉幕の日まできたね」と第1子を抱き、万博を楽しむ様子を投稿した。

福本は「4月13日開幕の日にMCしたのが懐かしいなあ あのときはお腹におった（赤ちゃんの絵文字）と一緒に周ることができて、、、なんかすごい良い思い出になった 改めて万博にいっぱい携わることができて幸せでしたっ」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「ママの顔付きに 幸せ、いただきましたよぉ」「ママのお顔になってるー…感慨深い…」「ママしてるねぇー頑張って下さい」とコメントが寄せられている。

福本は、10年秋に創設されたNMB48の1期生。同期の山本彩、渡辺美優紀、山田菜々らとともに主力メンバーとして活躍した。13年にグループを卒業した後、吉本新喜劇の研究生として活動。19年には新喜劇研究生を卒業し、タレントとして活動している。

また、4月13日に自身のインスタグラムで「大阪関西万博開幕したーーー 今日は大阪ヘルスケアパビリオン開幕イベントのMCをつとめました」と大阪・関西万博内のイベントでMCを務めたことを報告した。