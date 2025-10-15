俳優の石田ゆり子（56）が10月13日、およそ1カ月ぶりにInstagramを更新。自宅でくつろぐ"家族"を紹介し、反響を呼んでいる。

【映像】生活感あふれる石田ゆり子の自宅（複数カット）

たくさんの猫や犬と生活している石田。これまでにもInstagramで、猫たちが入ってはいけないという“秘密の部屋”や、朝日の差し込むオシャレなリビングでくつろぐ飼い猫の姿などを発信してきた。

また、「ハニオ日記」とハッシュタグを付けた投稿では、飼い猫・ハニオ目線での日常を公開。洗濯物が山積みになっている様子など、生活感あふれる写真をアップし、話題になっていた。

“約1カ月ぶり”自宅でくつろぐ愛猫を紹介し近況を報告

2025年10月13日には、およそ1カ月ぶりにInstagramを更新し、「ハニオ」目線で近況を報告している。

「おはようございますうつってるのは、おかーさんが大切にそだてているえびふらいです。さいきんごぶさたしてたのはじつのところおかーさんが、おしごとで海外にいっていたりしてました。おかーさん怠けものなので、こんな調子ですけど、みんなげんきです。」

この投稿にファンからは、「ゆり子さんお帰りなさい みんな元気でうれしいです」「みんな良い子でお留守番して偉いな」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）