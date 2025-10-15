“遅咲きのヒロイン”NMB48和田海佑、1st写真集きょう発売 キュートなルックス＆圧巻スタイル大胆披露
アイドルグループ・NMB48の和田海佑（28）の1st写真集『確信犯』が、きょう15日に発売された。舞台は沖縄。まぶしい太陽の下で撮影されたポップな衣装姿から、セクシーなコスプレ、下着姿や泡風呂シーンといった“大胆カット”まで、多彩な表情までたっぷり収録。編集部は「一冊丸ごと爆盛れモード」と表現しており、王道アイドル写真集でありながら攻めた内容に仕上がった。
1997年生まれの和田は、2020年に7期生としてグループに加入。23歳での遅咲きデビューながら、愛嬌あふれるキャラクターと水着映えする抜群のスタイルで人気を集めてきた。2022年に正規メンバーへ昇格し、翌年のシングル『渚サイコー！』で初選抜入り。以降は選抜常連として活躍し、グループを支える存在となった。今年7月の劇場公演で卒業を発表しており、本作はNMB48メンバーとして最後の写真集となる。
表紙は2パターンで、通常版はチャーミングな姿を切り取ったカット、限定版（セブンネット限定）は美しい横顔を捉えた大人びた表情が採用され、それぞれ異なる魅力を楽しめる。
自身のSNSでも大胆なオフショットを投稿しており、ファンの期待を高めている。大阪と東京でイベントを開催予定。
