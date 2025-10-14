とちぎテレビ

とちぎテレビなどで放送された学園グルメコメディードラマ「おいしい給食」の劇場版が１０月２４日から全国で公開されます。それを前に宇都宮市の映画館で１２日、先行上映が行われ、主演の市原隼人さんらが舞台あいさつに立ちました。

映画『おいしい給食炎の修学旅行』の舞台あいさつには、主演の市原隼人さんのほかドラマのシーズン１以来６年ぶりの共演となった武田玲奈さんなど４人が登壇しました。

『おいしい給食』は８０年代から９０年代の中学校を舞台に、市原さん演じる給食マニアの教師・甘利田幸男と生徒たちが、どちらが給食をおいしく食べるかの闘いを描く「学園グルメコメディ」です。

劇場版の第４弾となった今作は、青森と岩手への修学旅行がテーマになっています。教師・甘利田は名産グルメを堪能しながら、生徒とのアレンジ勝負に火花を散らします。

舞台あいさつで市原さんは、劇中のセリフの一部を披露。その後は質問に答えたり写真を撮ったりして、ファンと交流していました。

映画「おいしい給食炎の修学旅行」は、１０月２４日に全国の映画館で公開されます。

またとちぎテレビでは映画の公開に先立って１０月２１日のよる７時３０分から特別番組を放送します。