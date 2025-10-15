小柳ルミ子（2022年3月撮影）

写真拡大

歌手小柳ルミ子（73）が14日までに自身のブログを更新。心療内科の受診と食欲不振を打ち明けた。

小柳は「今日も心療内科に行って来ます」と報告し、サングラスを着用した近影を投稿した。

続けて「昨日も　食べるのを忘れてました　お腹も空かないし　食べる欲が　無くなってしまったんですね　あんなに大食漢だった私が　こんなに食欲が無くなるなんてね」と食欲不振を訴えた。

また小柳は、14日の更新で船上ディナーを楽しんだことを報告するも「『牛タンの1本焼き』一口だけ食べて　後は　マキの息子さんに上げました」「『デザート』残念だけど　息子ちゃん達に上げました」と食欲が戻らないことをつづった。

この投稿にフォロワーからは「大丈夫ですか!?　しっかりたべてくださいね」「少しずつでも…なにか食欲が出るものがあればいいな……と、心から願います」「お辛いでしょうが『時間薬』は必ずあります。時が優しく治してくれます」と応援のコメントが寄せられている。

小柳は7月22日、自身のブログで愛犬ルルが急死したことを報告。「すみません　あまりにも突然過ぎて現実を受け止められずにいます　暫く　お時間を下さい」と吐露していた。8月23日には初めての心療内科受診を報告し「暗く　とてつもなく　暗く　長い　長い　ながーいトンネルから抜け出せずにいる　抜け出したいとも思わない…　私の正直な気持ちです」ととペットロスを打ち明けた。