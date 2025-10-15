7人組ダンスボーカルグループBE:FIRSTの公式インスタグラムが14日までに更新。RYOKIこと三山凌輝（26）の最新ショットに反響が寄せられている。

公式アカウントでは「2025.10.29 BE:FIRST Best Album『BE:ST』」とアルバムのリリースが告知され、メンバー1人1人のショットが公開された。

RYOKIのショットにはファンから「リョウキ大好き 復帰はいつ頃でしょうか」「早く戻ってきて欲しいー!」「いいパパしてるかな?」「リョウキ、いつまでも待ってるよ」とコメントが寄せられている。

RYOKIは9月26日、自身のSNSを更新し妻の趣里（35）が第1子を出産したことを報告した。

また、RYOKIについては、4月に週刊文春で婚約破棄トラブルなどが報じられており、「BE:FIRST」をプロデュースする日高光啓ことSKY−Iが4月30日、謝罪していた。6月25日には公式Xで「7月5日（土）のWorld Tourシンガポール公演をもちまして、RYOKIはBE:FIRSTとしての活動を一時休止いたします」と、発表された。